Basket
Basket femminile, il Brixia Basket vince gara-3 con Battipaglia e centra la salvezza
Il Brixia Basket resterà in Serie A1. La squadra lombarda centra la salvezza dopo aver vinto gara-3 dei playout contro la O.ME.PS Battipaglia per 72-63. La squadra bresciana fa valere ancora una volta il fattore campo e festeggia così la permanenza nella massima serie, mentre le pugliesi retrocedono, anche se c’è da valutare cosa succederà dopo che Sassari ha dichiarato che non si iscriverà alla prossima stagione. Una situazione dunque che potrebbe permettere a Battipaglia di restare in Serie A.
Protagonista assoluta della partita una fantastica Marzia Tagliamento, che mette a referto una pazzesca doppia doppia da 23 punti e 12 rimbalzi. Importanti anche le prestazioni di Anna Togliani ed Anna Maria Winkowska, entrambe con 14 punti. A Battipaglia non sono bastati i 24 punti di Anaya Peoples.
Togliani e Tagliamento guidano un buon inizio delle padrone di casa, anche se il primo quarto resta sempre equilibrato. Battipaglia passa avanti grazie a Day-Wilson e riesce ad arrivare anche a un vantaggio in doppia cifra con Peoples, ma le padrone di casa reagiscono con un parziale di 11-0, chiuso dal canestro del +1 firmato da Togliani prima dell’intervallo. Nel terzo quarto Brixia aumenta il margine fino al +9, con il massimo vantaggio costruito grazie a cinque punti consecutivi di Tagliamento. All’inizio dell’ultimo periodo un parziale di 10-1 indirizza definitivamente la gara. Le ospiti tentano di recuperare fino al -8, ma non riescono più a riaprire davvero la partita.
IL TABELLINO DELLA PARTITA
BRIXIA BASKET – O.ME.PS BATTIPAGLIA 72-63 (19-17, 17-18, 18-10, 18-18)
Brixia: Kristolova 6, Togliani 14, Tagliamento 23, Frustaci 10, Winkowska 14, Ravarini, Aghillare 2, Delboni, Crippa, Carpelli, Adamczuk, Bongiorno 3
Battipaglia: Peoples 24, Fokke 7, Baldassarre 6, Natabou 3, Day Wilson 14, Cupido, Naddeo, Potolicchio, Georgieva 9, Evangelista