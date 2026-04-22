Arrampicata sportiva, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Keqiao: Camilla Moroni guida il gruppo del boulder

La Coppa del Mondo 2026 di arrampicata sportiva è pronta a partire con la sua prima tappa. L’evento di lancio di questa nuova annata si terrà a Keqiao, in Cina, dal 1° al 3 maggio e sarà dedicato solo ed esclusivamente al boulder.

Tantissimi gli specialisti e le specialiste attese sulle pareti asiatiche, che vorranno da subito mettersi in mostra e lanciare un messaggio ai rivali in questo appuntamento. Fra questi non mancheranno anche i rappresentanti della delegazione italiana, scelti dallo staff tecnico federale.

Un totale di 7 atleti, 5 donne e 2 uomini, che proverà ad andare a caccia dei migliori piazzamenti possibili. Il gruppo sarà trainato da Camilla Moroni, Giorgia Tesio e Matteo Reusa, con Francesca Matuella, Irina Daziano, Stella Giacani e Luca Boldrini a completare il collettivo presente in Cina.

La settimana successiva invece, dall’8 al 10 maggio, toccherà agli interpreti di speed e lead farsi trovare pronti: meeting di Wujiang, sempre sulle pareti cinesi, per chi fa della velocità e della verticalità il proprio cavallo di battaglia.