Alex Marquez: “Ho cambiato approccio, potevo guidare come volevo”

Alex Marquez vince il Gran Premio di Spagna 2026 a Jerez, conquistando il suo primo successo stagionale e la quarta vittoria in MotoGP. Dopo una caduta nella Sprint del sabato, il pilota Gresini domina la gara sull’asciutto, prendendo la testa già nei primi giri e approfittando anche della caduta del fratello Marc Marquez.

Marco Bezzecchi chiude secondo con l’Aprilia, mantenendo la leadership del Mondiale e aumentando il vantaggio sui rivali, mentre Fabio Di Giannantonio completa il podio. Buona prova complessiva per Aprilia, con quattro moto nelle prime sei posizioni.

Giornata negativa invece per il team Ducati ufficiale: oltre al ritiro di Marc Marquez, anche Francesco Bagnaia è costretto a fermarsi per un problema tecnico. In classifica generale, Bezzecchi resta al comando con 11 punti su Jorge Martin e margini più ampi sugli altri inseguitori.

“Ho ritrovato il feeling con questa moto, la mia guida scorrevole è tornata. Ho spinto dall’inizio alla fine, sapevo che il mio ritmo fosse particolarmente buono”, ha raccontato a caldo Marquez. “Penso che giovedì nessuno avrebbe puntato un euro su di noi, ma alla fine abbiamo lavorato molto bene. E’ un risultato importante per la squadra e per me“, ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport.

Entrando più nello specifico, ha concluso: “Abbiamo fatto degli interventi di aerodinamica e non posso entrare troppo nel dettaglio. E’ cambiato poi anche il mio approccio: meno lamenti ai box, maggior concentrazione sull’andar forte e sfruttare i punti di forza della moto. Qui a Jerez la Ducati funzionava molto bene, potevo frenare molto forte e avevo velocità di percorrenza. Domani nei test sarà importante analizzare, in vista di Le Mans“.