A che ora la MotoGP su TV8 oggi, GP Spagna 2026: programma in chiaro qualifiche e Sprint Race

Le qualifiche di MotoGP, Moto2 e Moto3 valide per il Gran Premio di Spagna 2026 avranno luogo sabato 25 aprile dalle ore 10:50 alle 14:20. Dopodiché, alle ore 15:00 inizierà la Sprint della top-class, alla conclusione della quale saranno assegnati i primi punti validi per il Motomondiale, la cui classifica cambierà rispetto a quella del 29 marzo.

LA DIRETTA LIVE DI FP2, QUALIFICHE E SPRINT DI MOTOGP ALLE 10.10, 10.50 E 15.00

Per la prima volta, quest’anno, si correrà in orari canonici. D’altronde, il GP di Spagna è il primo a tenersi in Europa. Comincerà una lunga fase nel Vecchio Continente, che presuppone ben 12 appuntamenti consecutivi. Sostanzialmente, non vi saranno trasferte intercontinentali sino a ottobre. Un ottimo modo di razionalizzare la logistica, riducendo al minimo i costi dovuti agli estenuanti viaggi in Estremo Oriente, oppure oltreoceano (ma in questo caso, si è già dato).

La Spagna è entrata in calendario già nel 1951, ma solo negli anni ’80 ha veramente trovato collocazione fissa nel campionato iridato. Al riguardo, l’edificazione del tracciato di Jerez de la Frontera è stata cruciale. Pensato per la F1, ha fatto fiasco nell’ambito delle quattro ruote, divenendo però un appuntamento fisso per il motociclismo, assumendo addirittura i connotati di festa popolare, capace di attirare centinaia di migliaia di centauri da tutta Europa.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del sabato del Gran Premio di Spagna 2026 di MotoGP. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV gratis e in chiaro su TV8 (125 SKY e 8DT) su SKY Sport Uno (201) e SKY Sport MotoGP (208); in diretta streaming su SkyGO, NOW e Tv8.it. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LA MOTOGP SU TV8 OGGI

Sabato 25 aprile (orari italiani)

Ore 10:50, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 12:45, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13:40, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 15:00, MotoGP, SPRINT

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP GP SPAGNA

Sabato 25 aprile (orari italiani)

Ore 08:40-09:10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 09:25-09:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 10:10-10:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 10:50-11:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11:15-11:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12:45-13:00, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13:10-13:25, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13:40-13:55, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14:05-14:20, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15:00, MotoGP, SPRINT

PROGRAMMA GP SPAGNA MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): TV8 (125 Sky e 8 DT).

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208).

Diretta streaming: SkyGO e Now per gli abbonati / TV8.it per tutti.

Diretta testuale: OA Sport.