Ciao a tutti gli amici di Run2U! Oggi vi portiamo nel cuore pulsante dell’ultramaratona mondiale. Siamo a Porto Recanati per un’edizione della 100 km del Conero che definire ‘storica’ è poco. Nonostante il vento e il freddo abbiano messo a dura prova anche i campioni più esperti, abbiamo assistito a un record del percorso frantumato e a prestazioni femminili da capogiro. Ma non è solo cronaca: abbiamo raccolto la voce, il fiato corto e le emozioni di chi questa gara l’ha vinta, l’ha sofferta o ha dovuto arrendersi. Mettetevi comodi, si parte con lo speciale!

Porto Recanati si conferma la Capitale Mondiale dell’Ultramaratona. In questo speciale di Run2U, vi portiamo dietro le quinte della 100 km del Conero 2026, un’edizione da record con oltre 1.300 atleti da 16 nazioni.

Riviviamo insieme il trionfo dello svizzero Pascal Ruegger, che non solo concede il bis dopo il 2024, ma polverizza il record del percorso con una media impressionante di 3’47”/km. Spazio anche alla straordinaria prova di Sarah Webster, quarta assoluta in una sfida epica contro il vento adriatico.

Cosa troverai in questo video:

✅ La partenza dei “Pettorali Rossi”

✅ Interviste esclusive a Pascal Ruegger, Matteo Zucchini e Sarah Webster

✅ Il racconto della sfida tecnica tra Matteo Zucchini e Martin Mueller

✅ Analisi dei ritiri eccellenti (Lotti, Menegardi) dovuti alle condizioni meteo

✅ Classifiche complete e premiazioni

✅ Il dietro le quinte della macchina organizzativa firmata Grottini Team Recanati

Un ringraziamento speciale a Paolo Bravi e a tutto lo staff del Grottini Team per aver reso possibile questo evento di caratura internazionale.

📍 Sito Ufficiale: www.grottiniteam.it 📱 Seguici su: [Inserisci i tuoi link social]

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