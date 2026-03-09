Puppo: “Sinner più sciolto, ma non se n’era mai andato. Fonseca ha una debolezza”

Entriamo finalmente nel vivo del Masters 1000 di Indian Wells (Stati Uniti). Il torneo californiano inizia in questi giorni a proporre sfide molto interessanti, che contribuiscono a restringere sempre di più il tabellone. Nel corso della puntata di Tennis Mania, trasmissione in onda sul canale Youtube di OA Sport, si sono affrontati tanti temi attuali, non solo collegati al 1000 americano.

Dario Puppo, conduttore della trasmissione, ha aperto le danze commentando la vittoria di Jasmine Paolini: “Bilancio italiano così e così, esclusi Sinner e Paolini. Il tabellone non è male per Jasmine e sta a lei ora cogliere questa opportunità. Il ritiro di Coco Gauff si è aggiunto ad un tabellone buono. Paolini ha giocato una buona partita, un po’ altalenante, ma comunque buona. Sta provando ad approfittare della situazione”.

Sinner e la prossima sfida con Fonseca: “Arriverà finalmente nel prossimo turno la sfida con Fonseca. Entrambi hanno vinto con lo stesso punteggio. Mi sembra giusto far notare che Sinner non se ne è mai andato. C’era qualcosa che non andava, forse avevano deciso con il suo staff di impostare le partite in un altro modo. Con Shapovalov la partenza è stata difficile, poi c’è stato subito il contro break. L’impressione che ho colto è un Sinner molto più rilassato e meno contratto. La partita è andata via piuttosto liscia”.

L’obiettivo dell’altoatesino: “L’obiettivo principale di Sinner è vincere il Roland Garros. Vorrebbe fare bene anche a Roma e concretizzare quello che non è riuscito a fare la scorsa stagione. Nello sport il margine è poco, devi fare in modo che sia dalla tua parte. Deve sentirsi più sicuro di avere delle opzioni quando Alcaraz gli propone un gioco notevole”.

Proseguendo sul numero uno italiano: “È arrivato molto prima ad Indian Wells dopo la sconfitta a Doha. Senza aver visto un Sinner entusiasmante come nei tornei indoor dell’anno scorso, ieri invece mi è sembrato tranquillo e concentrato. Con il dritto sta cercando dei cambi per adattarsi meglio alla terra rossa. Fisicamente mi sembra più convinto. Ieri è stata una giornata calda”.

Su Fonseca: “Indian Wells non ti permette di affondare i colpi, ma per il brasiliano questo discorso non sembra contare. Quando ha l’opportunità spinge sempre e sbaglia anche tanto. La sua debolezza è che in tante partite nello stesso torneo non riesce a mantenere lo stesso livello. Per me Sinner vincerà in due set, sono contento di vedere questa partita”.

Sul prossimo torneo in erba a Milano dal 2028: “La federazione aveva ipotizzato di portare le Finals a Milano e di compensare con un 500 a Torino. Quella su erba per un torneo a Milano può essere una collocazione interessante. A Milano viene subito in mente un torneo indoor”.

Su Musetti: “Se fossi in Lorenzo non penserei alla classifica e alla terra rossa. Soprattutto ha fatto le Finals la scorsa stagione, non è detto che le rifaccia. Deve giocare un blocco di tornei e prendersi il tempo per ritrovare il suo miglior tennis. Ogni torneo è un’occasione. Sarebbe bello riuscisse a trovare una condizione per lottare per vincere un torneo su terra, ma purtroppo c’è Alcaraz”.