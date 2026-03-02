Volley, i migliori italiani della regular season di Superlega e le possibili novità per la Nazionale

I MIGLIORI ITALIANI DELLA REGULAR SEASON DI SUPERLEGA

ANDREA GIANNELLI: Continuità e classe da campione del mondo e tutti i livelli. Il migliore, non si discute.

PAOLO PORRO: Nella regular season, alla sua prima stagione con Piacenza, il suo rendimento è miglior rispetto a quello dei rivali per il posto in azzurro. Basterà? Difficile perché la concorrenza è spietatissima ma la soddisfazione c’è.

ALESSANDRO BOVOLENTA: Prende il posto del titolare azzurro Romanò con la maglia di Piacenza e non lo fa rimpiangere con una regular season magari non sempre all’insegna della continuità ma di ottimo spessore.

TOMMASO BAROTTO: Ci mette un po’ a carburare, viene spesso sostituito da Guzzo, altro prospetto molto interessante, ma da metà campionato in poi cambia marcia e si conferma uno dei giovani migliori in circolazione e non solo fra i confini italici.

GIOVANNI SANGUINETTI: Che campionato per il centrale di Modena, escluso dalla loista azzurra all’ultimo respiro lo scorso anno. L’impressione è che tornerà a vestire l’azzurro con grande frequenza e da protagonista assoluto come lo è stato in campionato finora.

GIOVANNI MARIA GARGIULO: Non è stata una regular season indimenticabile per Civitanova che ha faticato tanto ma lui c’è stato sempre e al momento del bisogno ha messo a terra palloni pesantissimi.

DAVIDE GARDINI: Torna ad indossare la maglia di Padova e diventa uno dei migliori schiacciatori ricevitori del torneo. L’aria del Veneto fa davvero benissimo.

LUCA PORRO: Va a completare il quadretto familiare al termine di una bella stagione, in cui si è distinto per solidità, continuità e classe.

DAMIANO CATANIA: Vedere giocare il libero di Milano è sempre uno spettacolo. Non è un caso che risulti nelle prime posizioni di tutti i fondamentali di difesa. Un pensierino alla Nazionale va fatto.