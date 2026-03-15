Trofeo Alfredo Binda 2026: Karlijn Swinkels batte Anna van der Breggen in volata

27ma edizione del Trofeo Alfredo Binda, classica del circuito del Women’s World Tour facente parte della Coppa Italia delle Regioni 2026. A Cittiglio è festa neerlandese: arriva il nono successo in carriera, sicuramente il più bello (e anche più di qualità) per Karlijn Swinkels. La 27enne della UAE Team ADQ in uno sprint ristretto ha battuto la connazionale van der Breggen.

Non c’è stato spazio per fughe da lontano. Ci hanno provato prima Hannah Ludwig (Cofidis Women Team), poi Riejanne Markus (Lidl – Trek) ed infine Carlotta Cipressi (Human Powered Health), ma il passo scandito dal plotone è stato troppo alto da tenere.

Poco prima dell’ultima tornata hanno provato l’allungo Elisa Longo Borghini, Kasia Niewiadoma, Cèlia Gery e Puck Pieterse, con il plotone a chiudere. Successivamente è partito l’attacco decisivo: attacco in sei con Swinkels, Persico e Gasparrini (UAE Team ADQ), van der Breggen (Team SD Worx – Protime), Georgi (Team Picnic PostNL) ed Ottestad (Uno-X-Mobility).

La UAE Team ADQ ha fatto la differenza con tre atlete, mettendo in crisi il gruppo, con le big a marcarsi lasciando andare le fuggitive. van der Breggen, Ottestad e Swinkels sono riuscite ad andar via, giocandosi il successo allo sprint: Swinkels è riuscita a beffare la veterana connazionale, con la norvegese terza. A 44” il gruppo, da sottolineare il piazzamento di Letizia Borghesi (AG Insurance – Soudal Team), quinta.