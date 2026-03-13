Trofeo Alfredo Binda 2026: Elisa Balsamo cerca il poker, occhio a Longo Borghini e Niewiadoma

Classica storica per il ciclismo su strada al femminile. In scena sabato 13 marzo l’edizione numero 27 del Trofeo Alfredo Binda, corsa che fa parte del Women’s World Tour, con arrivo in quel di Cittiglio. Andiamo a scoprire la gara nel dettaglio con percorso, altimetria e favorite.

PERCORSO

Partenza da Luino, 152,7 chilometri per arrivare a Cittiglio. Non mancheranno le salite, con 2257 metri di dislivello totali. L’attesa è per il circuito conclusivo che verrà percorso cinque volte. Presenti le ascese di Casale (una rampa di 840 metri al 7%) e di Orino (2,9 chilometri al 4,6% e un tratto al 6,4%). Poi discesa fin sul traguardo.

ALTIMETRIA

FAVORITE

Elisa Balsamo (Lidl-Trek) vuole entrare nell’élite delle pluricampionesse di questa corsa: ne ha vinte tre negli ultimi quattro anni, va a caccia del record di Marianne Vos e Maria Canins a quota quattro. L’obiettivo per l’azzurra è che la corsa non esploda del tutto per regolare le rivali in volata. Occhio però a chi cercherà di anticipare: parliamo ovviamente della campionessa italiana Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ), due volte vincitrice da queste parti, e della polacca Kasia Niewiadoma (CANYON//SRAM zondacrypto). Da seguire la giovanissima britannica Cat Ferguson (Movistar Team) e la campionessa del mondo Magdeleine Vallieres (EF Education-Oatly).