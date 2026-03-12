Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi Tagliacozzo-Martinsicuro: orari, tv, percorso, favoriti. van der Poel vuole il bis

Quarta tappa per la Tirreno-Adriatico 2026. In scena oggi la Tagliacozzo-Martinsicuro, frazione interessante con diversi strappi che potrebbe vedere anche movimenti in chiave classifica generale. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, favoriti e programma.

Come vedere in tv la Tirreno-Adriatico? La quarta tappa sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport HD dalle 13 e poi da Rai2 a partire dalle 15:00. La corsa sarà trasmessa in streaming su RaiPlay, DAZN, Discovery Plus, HBO Max. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta.

PERCORSO QUARTA TAPPA TIRRENO-ADRIATICO 2026

Altra giornata lunga, com’è già accaduto ieri. 213 chilometri, 2781 metri di dislivello. Pronti, via ed ecco il GPM di Ovindoli (11.9 km al 4.9%). Falsopiano, discesa e poi si va verso la salita di Valico delle Capannelle (12.9 km al 4.5%). Lungo fondovalle prima di andare verso il gran finale. GPM di Castellalto (7.6 km al 4.5%) e quello di Tortoreto (1.5 km al 8.4%) prima del traguardo.

FAVORITI

In un’altra giornata simile ad una classica Mathieu van der Poel potrebbe riprovare a farsi vedere. Sono tanti i nomi da seguire, anche perché potrebbe esserci una volata ristretta a decretare il vincitore odierno, e allora occhio anche a Wout van Aert. Sullo strappo posto a 10 chilometri dall’arrivo potremmo vedere anche una mini sfida tra gli uomini di classifica: al momento i più attesi sono Isaac del Toro, che si trova in Maglia Azzurra, e Giulio Pellizari che insegue a 4” di ritardo. Occhio comunque ad una fuga da lontano, visto che sarà difficile tenere la corsa chiusa.

PROGRAMMA QUARTA TAPPA TIRRENO-ADRIATICO 2026

Giovedì 12 Marzo – Tagliacozzo-Martinsicuro (213 km)

Orario di partenza: 10.25

Orario di arrivo: 15.45 circa

Diretta Live testuale: OA Sport