Tiro a volo: Resca in top 3 dopo i primi 75 piattelli nelle qualificazioni del trap in Coppa del Mondo

Comincia con il piede giusto il cammino di Daniele Resca in quel di Tangeri, località del Marocco che sta ospitando i questi giorni la tappa valida per la Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo. L’azzurro si trova infatti in top 3 dopo il day-1 di qualificazione della specialità trap, rendendosi artefice di una prestazione importante.

Nello specifico inostro portacolori ha sbagliato complessivamente solo due colpi, rispettivamente nella prima e nella terza serie, arrivando quindi al contingente 73/75. Meglio di lui solo il britannico Nathan Hales che, dopo aver mancato un colpo nella prima tranche, ha rotto tutti i piattelli a disposizione restanti accomodandosi al comando in solitaria con 74/75. Insieme al tiratore italiano ci sono poi altri tre avversari con lo stesso totale, tra cui anche Faria Jose, al momento secondo grazie ad tre serie da 25-23-25. Nove invece i rivali fermi a quota 72/75.

Più attardati gli altri atleti azzurri, tra cui anche Fabio Sollami che, dopo due serie molto promettenti composte da un 24/25 e 25/25 ha perso purtroppo quota nella terza, dove sono arrivati ben quattro tiri sbagliati per il totale di 20/25. Non lontano da lui c’è Erminio Frasca, ventinovesimo con 69/75. Provvisoriamente quarantottesimo invece Emanuele Izzi (in gara solo per il ranking) con il totale di 68/75.

Domani, mercoledì 1 aprile, il programma prevede lo svolgimento degli ultimi 50 piattelli di qualificazione. Poi, alle 17:30, sarà il momento della finale. Giovedì 2 è invece in programma la prova a squadre miste di trap.

COPPA DEL MONDO TIRO A VOLO: CLASSIFICA QUALIFICAZIONI TRAP MASCHILE (75 PIATTELLI)

HALES Nathan (GBR) — 74 FARIA Jose (POR) — 73 RESCA Daniele (ITA) — 73 CERNOGORAZ Giovanni (CRO) — 73 MARTINEZ TORRES Adria (ESP) — 73 MENDIRATTA Bhowneesh (IND) — 72 MARTINEZ Leonel (VEN) — 72 YANG Kun-Pi (TPE) — 72 BROL CARDENAS Jean Pierre (GUA) — 72 DE SOUZA FERREIRA Alessandro (PER) — 72 GARCIA Andres (ESP) — 72 CHENAI Kynan (IND) — 72 DESERT Antonin (FRA) — 72 HAFFARI Driss (MAR) — 72 PEETERS Yannick (BEL) — 71 GLASNOVIC Josip (CRO) — 71 O’SULLIVAN Ian (IRL) — 71 POCHIVALOV Mark (KAZ) — 71 BECCARI Fabio (CZE) — 71 YAZYKOV Wolodymyr (POL) — 71 NIKOLAEV Ramir (AIN) — 70 MANIKOWSKI Tomasz (POL) — 70 MURCIA Manuel (ESP) — 70 ALHRRAS Zouhair (MAR) — 70 TUNCER N Tolga (TUR) — 70 SOLLAMI Fabio (ITA) — 70 PALACKY Jan (CZE) — 69 HINTON William (USA) — 69 FRASCA Erminio (ITA) — 69 KEIMELMAYR Christian (AUT) — 69 ELLER Walton (USA) — 69 BOURGUE Clement (FRA) — 69 LEPEN Matjaz (SLO) — 69 FERNANDEZ Alberto (ESP) — 69 KOSTELECKY David (CZE) — 69 BERTI Gian Marco (SMR) — 69 AISALBAYEV Alisher (KAZ) — 69 KOEYLINEN Simo (FIN) — 68 GLASNOVIC Anton (CRO) — 68 ILNAM Yavuz (TUR) — 68 MAEKELAE Juho Johannes (FIN) — 68 CHETCUTI Gianluca (MLT) — 68 KOWALCZYK Piotr (POL) — 68 AGEZ Thomas (FRA) — 68 BETTS Thomas William (GBR) — 68 DI PIETRO Daniel (AUS) — 68 SCALZONE Angelo (QAT) — 68 IEZZI Emanuele (ITA) — 68 NADEEM Muhammad Farrukh (PAK) — 67 GUERRERO Sebastien (FRA) — 67 SCHERHAUFER Andreas (AUT) — 67 ILBILGI Murat (TUR) — 67 AL-HEMAIDI Nasser Ali N A (QAT) — 67 SOLYOM Laszlo (AUT) — 67 FORD Cameron (AUS) — 66 MACEK Bostjan (SLO) — 66 BROL CARDENAS Fernando Enrique (GUA) — 66 EL HAMRI Toufik (MAR) — 66 SULTAN Mohammad Asad (IND) — 66 KONSTANTINOV Stepan (AIN) — 66 LIPTAK Jiri (CZE) — 66 CHETCUTI William (MLT) — 65 PORIADIN Ilia (AIN) — 65 HAJ ALI Younes (MAR) — 65 PASIERBSKI Tomasz (POL) — 65 OLEJNIK Hubert Andrzej (SVK) — 65 TONDAIMAN Prithviraj (IND) — 65 EL ARBAOUI Ismael (MAR) — 65 FAUST Alexander (AUT) — 64 BEDAREV Maksim (KAZ) — 64 HENWOOD Craig (AUS) — 64 DE PEDRO Benjamin (AUS) — 64 BLAZINSEK Tomaz (SLO) — 64 BROSSEAU Jack (USA) — 63 BUGEJA Ryan (MLT) — 62 GYANCHAND Sharan Susheel (IND) — 62 LAAKSO Jukka (FIN) — 62 VATOVEC Denis (SLO) — 62 RIGONI Simone (SMR) — 61 MROZEK Daniel Krzysztof (POL) — 60 ROLIH Sandi (SLO) — 59 COWARD-HOLLEY Matthew (GBR) — 58 SAPONENKO Ivan (AIN) — 55

DNS: VANEK Pavel (CZE)