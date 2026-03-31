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Tiro a volo

Tiro a volo: Resca in top 3 dopo i primi 75 piattelli nelle qualificazioni del trap in Coppa del Mondo

Pubblicato

28 minuti fa

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Tiro a volo generica
Tiro a volo / LaPresse

Comincia con il piede giusto il cammino di Daniele Resca in quel di Tangeri, località del Marocco che sta ospitando i questi giorni la tappa valida per la Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo. L’azzurro si trova infatti in top 3 dopo il day-1 di qualificazione della specialità trap, rendendosi artefice di una prestazione importante.

Nello specifico inostro portacolori ha sbagliato complessivamente solo due colpi, rispettivamente nella prima e nella terza serie, arrivando quindi al contingente 73/75. Meglio di lui solo il britannico Nathan Hales che, dopo aver mancato un colpo nella prima tranche, ha rotto tutti i piattelli a disposizione restanti accomodandosi al comando in solitaria con 74/75. Insieme al tiratore italiano ci sono poi altri tre avversari con lo stesso totale, tra cui anche Faria Jose, al momento secondo grazie ad tre serie da 25-23-25. Nove invece i rivali fermi a quota 72/75. 

Più attardati gli altri atleti azzurri, tra cui anche Fabio Sollami che, dopo due serie molto promettenti composte da un 24/25 e 25/25 ha perso purtroppo quota nella terza, dove sono arrivati ben quattro tiri sbagliati per il totale di 20/25.  Non lontano da lui c’è Erminio Frasca, ventinovesimo con 69/75. Provvisoriamente quarantottesimo invece Emanuele Izzi (in gara solo per il ranking) con il totale di 68/75. 

Domani, mercoledì 1 aprile, il programma prevede lo svolgimento degli ultimi 50 piattelli di qualificazione. Poi, alle 17:30, sarà il momento della finale. Giovedì 2 è invece in programma la prova a squadre miste di trap.

COPPA DEL MONDO TIRO A VOLO: CLASSIFICA QUALIFICAZIONI TRAP MASCHILE (75 PIATTELLI)

  1. HALES Nathan (GBR) — 74
  2. FARIA Jose (POR) — 73
  3. RESCA Daniele (ITA) — 73
  4. CERNOGORAZ Giovanni (CRO) — 73
  5. MARTINEZ TORRES Adria (ESP) — 73
  6. MENDIRATTA Bhowneesh (IND) — 72
  7. MARTINEZ Leonel (VEN) — 72
  8. YANG Kun-Pi (TPE) — 72
  9. BROL CARDENAS Jean Pierre (GUA) — 72
  10. DE SOUZA FERREIRA Alessandro (PER) — 72
  11. GARCIA Andres (ESP) — 72
  12. CHENAI Kynan (IND) — 72
  13. DESERT Antonin (FRA) — 72
  14. HAFFARI Driss (MAR) — 72
  15. PEETERS Yannick (BEL) — 71
  16. GLASNOVIC Josip (CRO) — 71
  17. O’SULLIVAN Ian (IRL) — 71
  18. POCHIVALOV Mark (KAZ) — 71
  19. BECCARI Fabio (CZE) — 71
  20. YAZYKOV Wolodymyr (POL) — 71
  21. NIKOLAEV Ramir (AIN) — 70
  22. MANIKOWSKI Tomasz (POL) — 70
  23. MURCIA Manuel (ESP) — 70
  24. ALHRRAS Zouhair (MAR) — 70
  25. TUNCER N Tolga (TUR) — 70
  26. SOLLAMI Fabio (ITA) — 70
  27. PALACKY Jan (CZE) — 69
  28. HINTON William (USA) — 69
  29. FRASCA Erminio (ITA) — 69
  30. KEIMELMAYR Christian (AUT) — 69
  31. ELLER Walton (USA) — 69
  32. BOURGUE Clement (FRA) — 69
  33. LEPEN Matjaz (SLO) — 69
  34. FERNANDEZ Alberto (ESP) — 69
  35. KOSTELECKY David (CZE) — 69
  36. BERTI Gian Marco (SMR) — 69
  37. AISALBAYEV Alisher (KAZ) — 69
  38. KOEYLINEN Simo (FIN) — 68
  39. GLASNOVIC Anton (CRO) — 68
  40. ILNAM Yavuz (TUR) — 68
  41. MAEKELAE Juho Johannes (FIN) — 68
  42. CHETCUTI Gianluca (MLT) — 68
  43. KOWALCZYK Piotr (POL) — 68
  44. AGEZ Thomas (FRA) — 68
  45. BETTS Thomas William (GBR) — 68
  46. DI PIETRO Daniel (AUS) — 68
  47. SCALZONE Angelo (QAT) — 68
  48. IEZZI Emanuele (ITA) — 68
  49. NADEEM Muhammad Farrukh (PAK) — 67
  50. GUERRERO Sebastien (FRA) — 67
  51. SCHERHAUFER Andreas (AUT) — 67
  52. ILBILGI Murat (TUR) — 67
  53. AL-HEMAIDI Nasser Ali N A (QAT) — 67
  54. SOLYOM Laszlo (AUT) — 67
  55. FORD Cameron (AUS) — 66
  56. MACEK Bostjan (SLO) — 66
  57. BROL CARDENAS Fernando Enrique (GUA) — 66
  58. EL HAMRI Toufik (MAR) — 66
  59. SULTAN Mohammad Asad (IND) — 66
  60. KONSTANTINOV Stepan (AIN) — 66
  61. LIPTAK Jiri (CZE) — 66
  62. CHETCUTI William (MLT) — 65
  63. PORIADIN Ilia (AIN) — 65
  64. HAJ ALI Younes (MAR) — 65
  65. PASIERBSKI Tomasz (POL) — 65
  66. OLEJNIK Hubert Andrzej (SVK) — 65
  67. TONDAIMAN Prithviraj (IND) — 65
  68. EL ARBAOUI Ismael (MAR) — 65
  69. FAUST Alexander (AUT) — 64
  70. BEDAREV Maksim (KAZ) — 64
  71. HENWOOD Craig (AUS) — 64
  72. DE PEDRO Benjamin (AUS) — 64
  73. BLAZINSEK Tomaz (SLO) — 64
  74. BROSSEAU Jack (USA) — 63
  75. BUGEJA Ryan (MLT) — 62
  76. GYANCHAND Sharan Susheel (IND) — 62
  77. LAAKSO Jukka (FIN) — 62
  78. VATOVEC Denis (SLO) — 62
  79. RIGONI Simone (SMR) — 61
  80. MROZEK Daniel Krzysztof (POL) — 60
  81. ROLIH Sandi (SLO) — 59
  82. COWARD-HOLLEY Matthew (GBR) — 58
  83. SAPONENKO Ivan (AIN) — 55

DNS: VANEK Pavel (CZE)

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