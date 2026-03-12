Tennis, Alexander Zverev come i Fab Four: semifinale raggiunta in tutti i Masters 1000

Alexander Zverev ha conquistato la semifinale ad Indian Wells dopo aver battuto agevolmente il francese Arthur Fils con il punteggio di 6-2 6-3 nel primo quarto di finale in programma quest’oggi. Un successo che ha permesso al tedesco di raggiungere un traguardo decisamente importante e di eguagliare un risultato che solo i Fab Four sono riusciti a centrare nella loro carriera.

Infatti questa vittoria ha permesso al numero quattro del mondo di raggiungere almeno la semifinale nei nove Masters 1000 in calendario. Da quando nel 1990 sono stati introdotti questi tornei, solamente Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic ed Andy Murray erano riusciti a stabilire questo primato. Per Zverev si tratta anche dell’ottantesimo semifinale della carriera a livello ATP ed il tedesco ha vinto sette Masters 1000 ed in caso di vittoria ad Indian Wells tornerebbe al numero tre della classifica mondiale.

Zverev come i Fab Four, mentre Jannik Sinner e Carlos Alcaraz dovranno aspettare ancora un po’ per eguagliare il medesimo risultato. Ad essere più vicino tra i due dominatori attuali del circuito è sicuramente l’altoatesino. Infatti a Sinner manca solo la semifinale a Madrid, dove al massimo si è spinto fino ai quarti di finale, mentre restando ad Indian Wells l’azzurro cerca la prima finale della carriera in questo torneo.

Alcaraz, invece, è un po’ più lontano rispetto all’italiano. Lo spagnolo non è mai andato oltre i quarti di finale in tre Masters 1000: quello che si gioca in Canada (Montreal o Toronto), quello di Shanghai e quello di fine stagione a Parigi-Bercy. Vedremo se già in questa stagione anche Sinner e Alcaraz entreranno in questo club molto esclusivo.