Startlist discesa Val di Fassa 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane
Dopo due giornate riservate alle prove, si comincia finalmente a fare sul serio venerdì 6 marzo dalle ore 11.30 con la prima delle due discese libere in Val di Fassa valevole per la terzultima tappa stagionale della Coppa del Mondo femminile 2025-2026 di sci alpino. La pista “La VolatA” di Passo San Pellegrino ospita il recupero della discesa cancellata a Crans Montana prima dei Giochi Olimpici.
Tutto ancora in gioco per quanto riguarda la classifica di specialità, guidata a quota 400 punti da una Lindsey Vonn che rischia però di perdere la sua leadership non gareggiando più dopo il terribile incidente avvenuto sull’Olympia delle Tofane. L’americana, quando restano tre discese in calendario, si trova a +94 su Emma Aicher e +154 sull’altra tedesca Kira Weidle-Winkelmann, ma possono ancora provarci per la “coppetta” anche le azzurre Sofia Goggia (a -160) e Laura Pirovano (a -174).
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, la startlist, i pettorali delle italiane, il palinsesto tv e streaming della discesa libera femminile in Val di Fassa per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. La gara verrà trasmessa in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO DISCESA VAL DI FASSA 2026
Venerdì 6 marzo
Ore 11.30 Discesa femminile in Val di Fassa – Diretta tv su Rai 2
PROGRAMMA SCI ALPINO: COME VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2.
Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max, DAZN.
Diretta Live testuale: OA Sport.
PETTORALI DI PARTENZA DISCESA VAL DI FASSA 2026
1 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle
2 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol
3 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head
4 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar
5 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Kaestle
6 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic
7 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol
8 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head
9 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic
10 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head
11 507168 AICHER Emma 2003 GER Head
12 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head
13 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic
14 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol
15 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
16 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head
17 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic
18 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle
19 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head
20 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head
21 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon
22 6537228 MOLLIN Allison 2004 USA Head
23 56417 FEST Nadine 1998 AUT Head
24 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head
25 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic
26 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head
27 6535807 CUTLER Haley 1997 USA Atomic
28 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Kaestle
29 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic
30 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head
31 56509 GRILL Lisa 2000 AUT Head
32 56678 ZEGG Leonie 2004 AUT Head
33 516753 GROB Stefanie 2004 SUI Rossignol
34 56507 SCHILCHER Anna 2000 AUT Head
35 6296280 THALER Sara 2004 ITA Rossignol
36 426323 WEMBSTAD Inni Holm 2000 NOR Head
37 206793 DORIGO Fabiana 1998 GER Atomic
38 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic
39 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar
40 56426 NUSSBAUMER Vanessa 1998 AUT Head
41 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli
42 516799 MATHIS Jasmin 2004 SUI Head
43 56519 WECHNER Lena 2000 AUT Head
44 6295356 ALLEMAND Sara 2000 ITA Rossignol
45 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic
46 198411 MEYER Garance 2004 FRA Dynastar
47 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head
48 25222 CAMINAL SANTURE Jordina 2003 AND Head
49 155994 NOVAKOVA Barbora 2002 CZE Kaestle
50 516773 ZURLINDEN Daria 2004 SUI Head
51 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon
52 45331 SMALL Greta 1995 AUS Kaestle
53 115279 SCHWENCKE Matilde 2003 CHI
54 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA Rossignol
55 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU