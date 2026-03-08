Seguici su
Snowboardcross: in gara-2 ad Erzurum si impongono Bankes e Chollet, tutto aperto in chiave Coppa

2 minuti fa

Charlotte Bankes
Si chiude anche la tappa turca della Coppa del Mondo di snowboardcross. Ad Erzurum in scena oggi gara-2 (la prima è stata disputata venerdì, anticipando sabato per problemi metereologici). Resta ancora tutto aperto in chiave sfera di cristallo.

Tra le donne trova il secondo successo della stagione la britannica Charlotte Bankes: battuta la francese Lea Casta che resta, di misura, in testa alla classifica di Coppa, mentre terza è giunta la svizzera Noemie Wiedmer.

Vittoria francese tra gli uomini con Aidan Chollet che batte il tedesco Leon Ulbricht, vincitore venerdì. Terzo l’altro transalpino Jonas Chollet, fratello di Aidan. Resta anche qui apertissima la lotta per la sfera di cristallo con l’australiano Adam Lambert che conserva 3 punti di margine.

Ricordiamo che tra le tante squadre assenti a causa del conflitto in Medio Oriente c’era anche l’Italia che non ha partecipato alla trasferta turca. Prossimo appuntamento a Montafon settimana prossima.

