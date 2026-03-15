Sinner-Medvedev su TV8: la decisione ufficiale di Sky sulla finale in chiaro

Jannik Sinner affronterà Daniil Medvedev nella finale del Masters 1000 di Indian Wells, che si giocherà domenica 15 marzo (alle ore 22.00 italiane). Dopo aver perso la semifinale degli Australian Open contro Novak Djokovic ed essere stato sconfitto da Jakub Mensik nei quarti di finale dell’ATP 500 di Doha, il fuoriclasse altoatesino ha raggiunto l’atto conclusivo del primo torneo stagionale di questo livello e andrà a caccia del titolo sul cemento statunitense.

Il numero 2 del mondo si presenterà all’appuntamento dopo aver travolto il tedesco Alexander Zverev in due set e se la dovrà vedere con il russo, che ha invece firmato l’impresa contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, infliggendo la prima sconfitta stagionale al leader del ranking ATP. Si preannuncia un confronto particolarmente avvincente, vibrante e appassionante, che dovrebbe rivelarsi molto equilibrato e incerto, considerando anche l’elevata posta in palio..

Il 24enne incrocerà il 30enne, numero 11 della classifica internazionale, con cui conduce per 8-7 nei precedenti. Gli ultimi testa a testa risalgono al 2024 (furono ben sei in quella stagione), tra cui quelli vittoriosi per l’azzurro tra la finale degli Australian Open, i quarti di finale degli US Open e il match del round robin alle ATP Finals. Se Sinner dovesse imporsi, accorcerebbe a 2.150 punti il distacco da Alcaraz nella lotta per il primo posto e con la possibilità di guadagnare ancora terreno fino agli Internazionali d’Italia.

La finale dell’ATP Masters 1000 di Indian Wells sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli appassionati in possesso di un abbonamento. Ci poteva essere l’opzione in chiaro visto che Sinner è approdato all’atto conclusivo, ma Sky ha deciso di non mandare in onda l’incontro in diretta su TV8.

CALENDARIO SINNER-MEDVEDEV OGGI

Domenica 15 marzo

Ore 22.00 Finale ATP Masters 1000 Indian Wells: Jannik Sinner vs Daniil Medvedev – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

PROGRAMMA SINNER-MEDVEDEV: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.

Non è prevista la diretta tv gratis e in chiaro su TV8.