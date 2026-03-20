Sci di fondo oggi in tv, 10 km tc Lake Placid 2026: orari, programma, streaming

Coppa del Mondo di sci di fondo al passo d’addio per l’annata 2025-2026: tre giorni a Lake Placid e poi saluto generale. Oggi, alle 18:00 e alle 20:00, due 10 km con partenza a intervalli a tecnica classica in programma, con alcune questioni che hanno fatto parlare nel corso dell’ultima settimana.

Innanzitutto, Johannes Hoesflot Klaebo. Il fenomeno norvegese, dopo lo spavento di Drammen, ha deciso di presentarsi al via anche negli States per non lasciare nulla d’intentato nella sua stagione dominante tra le stagioni dominanti. E poi, chiaramente, Federico Pellegrino che vola negli States per archiviare definitivamente la pratica terzo posto assoluto in Coppa del Mondo. Ma, soprattutto, per salutare tutti: saranno le ultime competizioni, quelle del fine settimana, che lo vedranno impegnato in un contesto legato alla Sfera di Cristallo.

Le 10 km di Coppa del Mondo di sci di fondo a Lake Placid si disputeranno oggi dalle ore 18:00. Non ci sarà diretta tv, ma è prevista diretta streaming su RaiPlay Sport 1, Eurosport 1 (tutto tranne qualificazioni sprint e 20 km M), Discovery+, HBO Max e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA LO SCI DI FONDO OGGI A LAKE PLACID

Venerdì 20 marzo

Ore 18:00 10 km TC intervalli F

Ore 20:00 10 km TC intervalli M

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO LAKE PLACID 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: RaiPlay Sport 1, Eurosport 1, Discovery+, HBO Max e DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport