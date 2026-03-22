Sci alpino, si annuncia una nuova sfida Italia-Svizzera nel superG delle Finali di Lillehammer

Siamo pronti per fare calare il sipario sulla prima parte delle Finali di Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2026. Oggi, infatti, si gareggerà in superG, dopo la discesa disputata nella giornata di ieri, con la splendida settima vittoria di Dominik Paris su queste nevi, chiudendo quindi il weekend dedicato alle prove veloci. Nei prossimi giorni sarà poi la volta delle prove tecniche, con slalom e gigante sulla pista di Hafjell.

Oggi, invece, domenica 22 marzo, si scenderà in pista per il superG che prenderà il via alle ore 12.30. Si gareggerà sulla splendida pista “Olympiabakken” di Kvitfjell, dove si disputarono le prove veloci dei Giochi Olimpici Invernali di Lillehammer 1994. Ci attende, quindi, una gara spettacolare e tutta da vivere, con i protagonisti che potranno gareggiare senza grosse pressioni.

La Coppa del Mondo generale, nonché quella di specialità, sono già andate ampiamente nelle mani di Marco Odermatt. Lo svizzero, infatti, ha raggiunto quota 1590 punti contro i 958 di Lucas Pinheiro Braathen e gli 844 di Atle Lie McGrath. Per quanto riguarda la graduatoria di specialità, invece, l’elvetico ha chiuso i conti con 425 punti (gli ultimi due superG sono stati cancellati per maltempo) contro i 267 di Vincent Kriechmayr ed i 243 di Stefan Babinsky.

Per quanto riguarda i colori italiani, i nostri alfieri cercheranno di chiudere con un acuto una stagione decisamente interessante. Vedremo in azione Giovanni Franzoni, Dominik Paris, Mattia Casse, Christof Innerhofer e Guglielmo Bosca. In questa Coppa del Mondo 2025-2026 gli azzurri in superG hanno conquistato una vittoria con Giovanni Franzoni a Wengen, quindi sempre il bresciano ha centrato il terzo posto in Val Gardena confermando la sua notevole crescita. Italia o Svizzera per l’ultima gara veloce dell’anno?