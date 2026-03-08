Sci alpino, i qualificati per la finale di Coppa del Mondo in slalom: due italiani in Norvegia

Il norvegese Atle Lie McGrath svetta in testa alla classifica della Coppa del Mondo di slalom alla vigilia delle Finali di Lillehammer (Norvegia), con un margine di 41 lunghezze sul brasiliano Lucas Pinheiro Braathen e 77 sul francese Clement Noel: il prossimo 25 marzo si preannuncia una bella lotta per alzare al cielo la Sfera di Cristallo.

Alle Finali di Coppa del Mondo possono partecipare i migliori 25 classificati nella graduatoria di specialità, gli atleti con almeno 500 punti nella classifica generale (quella che somma i riscontri conseguiti in tutte le discipline) e il Campione del Mondo juniores (la rassegna iridata è prevista in questi giorni a Narvik).

All’atto conclusivo di gigante si sono qualificati due italiani: Alex Vinatzer è 17mo nel ranking di specialità, Tommaso Sala occupa la 19ma posizione. Anche Giovanni Franzoni ha diritto di partecipazione perché ha più di cinquecento punti a livello generale, ma difficilmente si cimenterà tra i pali stretti. Di seguito il quadro dei qualificati alla finale di slalom in Coppa del Mondo.

QUALIFICATI FINALE COPPA DEL MONDO SLALOM

PRIMI 25 NELLA CLASSIFICA DI SLALOM

1. Atle Lie McGrath (Norvegia) 552

2. Lucas Pinheiro Braathen (Brasile) 511

3. Clement Noel (Francia) 475

4. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 453

5. Timon Haugan (Norvegia) 399

6. Paco Rassat (Francia) 387

7. Loic Meillard (Svizzera) 312

8. Eduard Hallberg (Finlandia) 279

9. Manuel Feller (Austria) 247 (non parteciperà alle Finali, ha deciso di chiudere la stagione in anticipo)

10. Tanguy Nef (Svizzera) 240

11. Linus Strasser (Germania) 209

12. Armand Marchant (Belgio) 207

13. Michael Matt (Austria) 188

14. Fabio Gstrein (Austria) 179

15. Eirik Hystad Solberg (Norvegia) 174

16. Victor Muffat-Jeandet (Francia) 168

17. Alex Vinatzer (Italia) 161

18. Steven Amiez (Francia) 154

19. Tommaso Sala (Italia) 115

20. Daniel Yule (Svizzera) 110

21. Albert Popov (Bulgaria) 106

22. Oscar Andreas Sandvik (Norvegia) 95

23.Samuel Kolega (Croazia) 94

24. Dominik Raschner (Austria) 94

25. Laurie Taylor (Gran Bretagna) 94

ALMENO 500 PUNTI IN CLASSIFICA GENERALE E NON IN TOP-25 DI SLALOM

1. Marco Odermatt (Svizzera) 1.530

6. Franjo Von Allmen (Svizzera) 664

9. Giovanni Franzoni (Italia) 515

Altri atleti potrebbero raggiungere la quota dei 500 punti al termine delle tre gare veloci di Courchevel (si pensi all’austriaco Vincent Kriechmayr, a Dominik Paris, ai francesi Clement Noel e Paco Rassat, allo svizzero Alexis Monney).

CAMPIONE DEL MONDO JUNIORES

La rassegna iridata di categoria è in programma in questi giorni a Narvik (Norvegia), si attende la gara tra i pali stretti.