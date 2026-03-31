Scacchi: Caruana-Sindarov, è fuga a due al Torneo dei Candidati. Anche tra le donne primi scossoni

Terza giornata ricca di fatti da raccontare al Torneo dei Candidati 2026. A Pegeia, Cipro, evolve ulteriormente il discorso legato a chi tenterà di sfidare, in chiave Open, Gukesh Dommaraju, e a chi tenterà di raggiungere Ju Wenjun per quel che concerne le donne. Ma andiamo con ordine.

Nel torneo Open sono due i risultati decisivi odierni. In particolare, prende il volo Fabiano Caruana, che per la verità approfitta di un errore clamoroso di Wei Yi, almeno per il livello del cinese, numero 8 della classifica mondiale. Di fatto, Wei Yi commette una svista colossale alla 17a mossa, lasciando completamente in presa un Alfiere netto. Visto l’errore, anzi l’orrore, obbligato è l’abbandono alla 19a.

Per quel che riguarda, invece, il vero big match odierno, Javokhir Sindarov batte Praggnanandhaa. L’indiano, molto a lungo sotto pressione con il Bianco, nelle vicinanze della quarantesima mossa crolla sotto i colpi dell’attacco sul lato di Donna dell’uzbeko, sigillato da una brillante combinazione che lascia il Nero con quattro pedoni in più (o, in altre parole, annullando il compenso corrispondente a un pezzo leggero in più). Finisce dopo 41 mosse. Patte senza troppi brividi nelle partite Bluebaum-Esipenko e Nakamura-Giri.

Tra le donne arrivano i primi punti interi del torneo. Sono due, e potrebbero essere tre senza l’eccellente resistenza di Divya Deshmukh, con l’indiana che in un finale inferiore si difende stoicamente fino a costringere la russa (sotto bandiera FIDE) Aleksandra Goryachkina a un errore che porta alla patta. Decisamente non è il giorno delle cinesi: in un confronto pirotecnico Tan Zhongyi cede di fronte all’altra russa (anche lei sotto bandiera FIDE) Kateryna Lagno, mentre la kazaka Bibisara Assaubayeva gioca una valente combinazione d’attacco sul lato di Re che la porta, con il Nero, ad avere due pedoni in più e una mobilità praticamente inarrestabile fino alla conclusione, che arriva alla 43a mossa. Patta senza scossoni tra Anna Muzychuk e Vaishali.

TORNEO DEI CANDIDATI 2026: PARTITE DI OGGI

OPEN

Bluebaum (GER)-Esipenko (FID) 0,5-0,5

Praggnanandhaa (IND)-Sindarov (UZB) 0-1

Caruana (USA)-Wei Yi (CHN) 1-0

Nakamura (USA)-Giri (NED) 0,5-0,5

DONNE

Vaishali (IND)-A. Muzychuk (UKR) 0,5-0,5

Goryachkina (FID)-Deshmukh (IND) 0,5-0,5

Zhu Jiner (CHN)-Assaubayeva (KAZ) 0-1

Tan Zhongyi (CHN)-Lagno (FID) 0-1

CLASSIFICA DOPO TRE TURNI

OPEN

1 Caruana, Sindarov 2,5

4 Praggnanandhaa, Bluebaum 1,5

5 Wei Yi, Nakamura, Giri, Esipenko 1

DONNE

1 Assaubayeva, Lagno 2

3 Goryachkina, A. Muzychuk, Deshmukh, Vaishali 1,5

7 Zhu Jiner, Tan Zhongyi 1

Così la giornata di domani con il 4° turno:

OPEN

Esipenko (FID)-Giri (NED)

Wei Yi (CHN)-Nakamura (USA)

Sindarov (UZB)-Caruana (USA)

Bluebaum (GER)-Praggnanandhaa (IND)

DONNE

A. Muzychuk (UKR)-Lagno (FID)

Assaubayeva (KAZ)-Tan Zhongyi (CHN)

Deshmukh (IND)-Zhu Jiner (CHN)

Vaishali (IND)-Goryachkina (FID)