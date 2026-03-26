Scacchi: Torneo dei Candidati 2026, Caruana e Nakamura favoriti a Cipro. Tra le donne c’è il caso-rinuncia Koneru

Da domenica 29 marzo a mercoledì 15 aprile (o a giovedì 16 aprile se serviranno gli spareggi) si terrà il Torneo dei Candidati 2026, che determinerà chi sfiderà gli attuali Campioni del Mondo di scacchi in un secondo momento nei prossimi mesi. Già, Campioni, non Campione. Questo perché, per la seconda volta, l’evento ospita parallelamente la versione Open, che porta dritta all’indiano Gukesh Dommaraju, e quella femminile, che invece permette di sfidare la cinese Ju Wenjun.

Si va in quest’occasione a Cipro, e più precisamente al Cap St. Georges Hotel and Resort di Pegeia. Per la prima volta l’isola a sud della Grecia ospita un evento di tale importanza nel contesto scacchistico, anche se, come vedremo, i punti di domanda sul luogo sono molti, e a parecchi livelli. Ma, prima, andiamo a parlare dei protagonisti e del regolamento.

In campo Open, partecipano, in rigoroso ordine di ranking mondiale, Hikaru Nakamura (USA), Fabiano Caruana (USA), Wei Yi (CHN), Anish Giri (Paesi Bassi), Javokhir Sindarov (Uzbekistan), Praggnanandhaa Rameshbabu (India), Matthias Bluebaum (Germania) e Andrey Esipenko (sotto bandiera FIDE, russo). Per la prima volta non c’è lo spot riservato allo sfidante del precedente ciclo iridato, in questo caso Ding Liren, anche se il cinese è letteralmente sparito dalla circolazione o quasi. Assente anche Magnus Carlsen, che da tempo è totalmente disinteressato alla questione titolo mondiale a cadenza classica.

Capitolo favoriti: secondo più d’uno è Caruana ad avere un vantaggio nei confronti di Nakamura, sul quale c’è un certo scetticismo, ma va pur sempre ricordato che ad oggi è lui, assieme a Carlsen, l’unico uomo sopra la fatidica quota 2800, quella dei grandissimi. Nondimeno, nel 2026 ha giocato davvero poco a cadenza normale, mentre sono state significative le presenze di Fabiano al Mondiale freestyle (vinto da Carlsen) e al St. Louis Masters, dov’è apparso in forma e con chance di un reale ritorno alla sfida iridata 8 anni dopo quella al norvegese in quel di Londra.

Si tratta di un’edizione per certi versi inaspettata. Non tanto per Wei Yi e Giri: uno è il primo giocatore di Cina ad oggi, l’altro è una presenza ormai costante tra i Candidati. E, alla fine dei conti, neanche Sindarov sorprende più di tanto essendo parte di una più ampia nidiata uzbeka (guidata da Abdusattorov). Come neppure Praggnanandhaa, che non sarà ancora diventato il dominatore che in molti predicevano sarebbe stato in questi anni, ma rimane uno dei più forti al mondo. Semmai, da una parte il Grand Swiss ha regalato Bluebaum come secondo qualificato ai Candidati, e questa è stata una grossa sorpresa nel momento in cui il miglior giocatore di Germania è Vincent Keymer. Dall’altra, invece, ci si sarebbe aspettati qualcosa da Esipenko quattro, cinque anni fa, non tramite la World Cup dello scorso anno. E, invece, proprio quando meno lo si è atteso è ai Candidati.

Regolamento di gioco: due ore a giocatore per le prime 40 mosse, poi 30′ a testa per finire, con 30″ di incremento a partire dalla 41a mossa.

Regolamento di classifica: se alla fine ci sono due giocatori al primo posto, questi andranno agli spareggi rapid del 16 aprile (15’+10″, poi 3’+2″, poi un vero e proprio Armageddon con cui il Nero vince con due risultati). Se, invece, si ha una parità a 3, 4, 5 o 6 giocatori, ci sarà un unico round robin sempre a cadenza rapid. Se 7 o tutti e 8 sono pari, unico round robin a 10’+5″. Se la parità è per le posizioni che non sono la prima, si va con i vari spareggi tecnici per determinare i piazzamenti definitivi.

Montepremi: 70.000 euro vanno al vincitore, 45.000 al secondo, 25.000 al terzo (i giocatori con lo stesso piazzamento si dividono la posta). Per ogni giocatore ci sono 5.000 euro per ogni mezzo punto.

In campo femminile, sempre in rigoroso ordine di classifica mondiale, sono al via Zhu Jiner (Cina), Tan Zhongyi (Cina), Anna Muzychuk (Ucriana), Aleksandra Goryachkina (sotto bandiera FIDE, russa) Bibisara Assaubayeva (Kazakistan), Kateryna Lagno (sotto bandiera FIDE, russa), Divya Deshmukh (India), Vaishali Rameshbabu (India). Anche in questo caso è stato rimosso lo spot automatico per la sfidante della precedente edizione del match per il titolo mondiale.

La vigilia è stata caratterizzata dalla decisione di Humpy Koneru di rinunciare alla disputa del Torneo dei Candidati. La ragione si lega alle ragioni di sicurezza, o meglio ai timori che possono esistere per Cipro all’interno del più ampio quadro creato dalla guerra tra USA e Iran. L’esperta indiana si è ritenuta non al sicuro poiché, nei fatti, l’isola non è lontana dal teatro degli eventi bellici. Una questione che, a un certo punto, ha anche portato l’uomo d’affari tedesco Wadim Rosenstein a offrire un’organizzazione alternativa in Germania, in una sorta di piano B.

Sull’aspetto tecnico non è troppo semplice individuare le potenziali favorite: possono esserlo, comunque, le cinesi, se non altro per la loro assoluta capacità di avere una piccola marcia in più in queste fasi. Non si dimentichi, però, una lunga serie di fattori: nel cambio tra Koneru e Anna Muzychuk va rimarcato come l’ucraina sia pur sempre numero 8 del mondo, dunque la terza miglior giocatrice dell’evento a conti fatti. Un discorso che la proietta nel ruolo di big di lusso, quando non addirittura diversamente mina vagante. Poi ci sono Goryachkina e Lagno che hanno già avuto varie esperienze ai vertici, la (non più) novità Assaubayeva e l’assalto indiano, con Vaishali che è un po’ più attiva a queste quote rispetto a Deshmukh, ma tutte e due hanno le loro carte.

Il regolamento è praticamente lo stesso della sezione Open, con però una differenza relativa alla cadenza di gioco: 90′ per le prime 40 mosse con 30′ per finire, con i 30″ di incremento che, stavolta, si applicano a partire dalla prima mossa. Inoltre, per il montepremi, diversamente dalla controparte Open, il primo posto offre 28.000 euro, il secondo 17.000, il terzo 8.600 e ogni mezzo punto 2.200. Anche qui in caso di pari merito la somma si divide tra chi vi si trova.

In ultimo, si parlava dei punti di domanda relativi alla sede. In un primo momento era stata annunciata Pafo, poi ci si è spostati a Pegeia. E la sede di gioco non è proprio una di quelle neutre. Il Cap St. Georges Hotel and Resort di Pegeia, infatti, è salito agli onori (o ai disonori) delle cronache perché recenti indagini della polizia cipriota hanno trovato un legame tra lo sviluppo del resort e un’enorme frode fiscale che portò, tra le altre cose, all’arresto, alla tortura e alla morte dell’avvocato russo Sergei Magnitsky. A seguito di tale vicenda, fu approvato negli USA, nel 2012, il Magnitsky Act, con cui si congelavano i beni a figure coinvolta in violazioni di diritti umani, corruzione e crimini informatici. Una misura, questa, che si è poi allargata anche ad altri Paesi anche europei.

CALENDARIO TORNEO DEI CANDIDATI OPEN

Tutte le partite si giocano alle ore 14:30 italiane (le 15:30 cipriote)

1° turno – Domenica 29 marzo

Sindarov (UZB)-Esipenko (FID)

Bluebaum (GER)-Wei Yi (CHN)

Praggnanandhaa (IND)-Giri (NED)

Caruana (USA)-Nakamura (USA)

2° turno – Lunedì 30 marzo

Esipenko (FID)-Nakamura (USA)

Giri (NED)-Caruana (USA)

Wei Yi (CHN)-Praggnanandhaa (IND)

Sindarov (UZB)-Bluebaum (GER)

3° turno – Martedì 31 marzo

Bluebaum (GER)-Esipenko (FID)

Praggnanandhaa (IND)-Sindarov (UZB)

Caruana (USA)-Wei Yi (CHN)

Nakamura (USA)-Giri (NED)

4° turno – Mercoledì 1° aprile

Esipenko (FID)-Giri (NED)

Wei Yi (CHN)-Nakamura (USA)

Sindarov (UZB)-Caruana (USA)

Bluebaum (GER)-Praggnanandhaa (IND)

5° turno – Venerdì 3 aprile

Praggnanandhaa (IND)-Esipenko (FID)

Caruana (USA)-Bluebaum (GER)

Nakamura (USA)-Sindarov (UZB)

Giri (NED)-Wei Yi (CHN)

6° turno – Sabato 4 aprile

Caruana (USA)-Esipenko (FID)

Nakamura (USA)-Praggnanandhaa (IND)

Giri (NED)-Bluebaum (GER)

Wei Yi (CHN)-Sindarov (UZB)

7° turno – Domenica 5 aprile

Esipenko (FID)-Wei Yi (CHN)

Sindarov (UZB)-Giri (NED)

Bluebaum (GER)-Nakamura (USA)

Praggnanandhaa (IND)-Caruana (USA)

8° turno – Martedì 7 aprile

Esipenko (FID)-Sindarov (UZB)

Wei Yi (CHN)-Bluebaum (GER)

Giri (NED)-Praggnanandhaa (IND)

Nakamura (USA)-Caruana (USA)

9° turno – Mercoledì 8 aprile

Nakamura (USA)-Esipenko (FID)

Caruana (USA)-Giri (NED)

Praggnanandhaa (IND)-Wei Yi (CHN)

Bluebaum (GER)-Sindarov (UZB)

10° turno – Giovedì 9 aprile

Esipenko (FID)-Bluebaum (GER)

Sindarov (UZB)-Praggnanandhaa (IND)

Wei Yi (CHN)-Caruana (USA)

Giri (NED)-Nakamura (USA)

11° turno – Sabato 11 aprile

Giri (NED)-Esipenko (FID)

Nakamura (USA)-Wei Yi (CHN)

Caruana (USA)-Sindarov (UZB)

Praggnanandhaa (IND)-Bluebaum (GER)

12° turno – Domenica 12 aprile

Esipenko (FID)-Praggnanandhaa (IND)

Bluebaum (GER)-Caruana (USA)

Sindarov (UZB)-Nakamura (USA)

Wei Yi (CHN)-Anish Giri (NED)

13° turno – Martedì 14 aprile

Wei Yi (CHN)-Esipenko (FID)

Giri (NED)-Sindarov (UZB)

Nakamura (USA)-Bluebaum (GER)

Caruana (USA)-Praggnanandhaa (IND)

14° turno – Mercoledì 15 aprile

Esipenko (FID)-Caruana (USA)

Praggnanandhaa (IND)-Nakamura (USA)

Bluebaum (GER)-Giri (NED)

Sindarov (UZB)-Wei Yi (CHN)

CALENDARIO TORNEO DEI CANDIDATI FEMMINILE

Tutte le partite si giocano alle ore 14:30 italiane (le 15:30 cipriote)

1° turno – Domenica 29 marzo

Deshmukh (IND)-A. Muzychuk (UKR)

Vaishali (IND)-Assaubayeva (KAZ)

Goryachkina (FID)-Lagno (FID)

Zhu Jiner (CHN)-Tan Zhongyi (CHN)

2° turno – Lunedì 30 marzo

A. Muzychuk (UKR)-Tan Zhongyi (CHN)

Lagno (FID)-Zhu Jiner (CHN)

Assaubayeva (KAZ)-Goryachkina (FID)

Deshmukh (IND)-Vaishali (IND)

3° turno – Martedì 31 marzo

Vaishali (IND)-A. Muzychuk (UKR)

Goryachkina (FID)-Deshmukh (IND)

Zhu Jiner (CHN)-Assaubayeva (KAZ)

Tan Zhongyi (CHN)-Lagno (FID)

4° turno – Mercoledì 1° aprile

A. Muzychuk (UKR)-Lagno (FID)

Assaubayeva (KAZ)-Tan Zhongyi (CHN)

Deshmukh (IND)-Zhu Jiner (CHN)

Vaishali (IND)-Goryachkina (FID)

5° turno – Venerdì 3 aprile

Goryachkina (FID)-A. Muzychuk (UKR)

Zhu Jiner (CHN)-Vaishali (IND)

Tan Zhongyi (CHN)-Deshmukh (IND)

Lagno (FID)-Assaubayeva (KAZ)

6° turno – Sabato 4 aprile

Zhu Jiner (CHN)-A. Muzychuk (UKR)

Tan Zhongyi (CHN)-Goryachkina (FID)

Lagno (FID)-Vaishali (IND)

Assaubayeva (KAZ)-Deshmukh (IND)

7° turno – Domenica 5 aprile

A. Muzychuk (UKR)-Assaubayeva (KAZ)

Deshmukh (IND)-Lagno (FID)

Vaishali (IND)-Tan Zhongyi (CHN)

Goryachkina (FID)-Zhu Jiner (CHN)

8° turno – Martedì 7 aprile

A. Muzychuk (UKR)-Deshmukh (IND)

Assaubayeva (KAZ)-Vaishali (IND)

Lagno (FID)-Goryachkina (FID)

Tan Zhongyi (CHN)-Zhu Jiner (CHN)

9° turno – Mercoledì 8 aprile

Tan Zhongyi (CHN)-A. Muzychuk (UKR)

Zhu Jiner (CHN)-Lagno (FID)

Goryachkina (FID)-Assaubayeva (KAZ)

Vaishali (IND)-Deshmukh (IND)

10° turno – Giovedì 9 aprile

A. Muzychuk (UKR)-Vaishali (IND)

Deshmukh (IND)-Goryachkina (FID)

Assaubayeva (KAZ)-Zhu Jiner (CHN)

Lagno (FID)-Tan Zhongyi (CHN)

11° turno – Sabato 11 aprile

Lagno (FID)-A. Muzychuk (UKR)

Tan Zhongyi (CHN)-Assaubayeva (KAZ)

Zhu Jiner (CHN)-Deshmukh (IND)

Goryachkina (FID)-Vaishali (IND)

12° turno – Domenica 12 aprile

A. Muzychuk (UKR)-Goryachkina (FID)

Vaishali (IND)-Zhu Jiner (CHN)

Deshmukh (IND)-Tan Zhongyi (CHN)

Assaubayeva (KAZ)-Lagno (FID)

13° turno – Martedì 14 aprile

A. Muzychuk (UKR)-Zhu Jiner (CHN)

Goryachkina (FID)-Tan Zhongyi (CHN)

Vaishali (IND)-Lagno (FID)

Deshmukh (IND)-Assaubayeva (KAZ)

14° turno – Mercoledì 15 aprile

Assaubayeva (KAZ)-A. Muzychuk (UKR)

Lagno (FID)-Deshmukh (IND)

Tan Zhongyi (CHN)-Vaishali (IND)

Zhu Jiner (CHN)-Goryachkina (FID)