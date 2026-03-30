Scacchi
Scacchi: al Torneo dei Candidati 2026 solo patte nella seconda giornata
Seconda giornata non delle più avvincenti al Torneo dei Candidati 2026 in corso di svolgimento a Pegeia, Cipro. Tutte patte le partite odierne sia nel torneo Open che in quello femminile: lunedì senza fuochi d’artificio, in sostanza. Di fatto molto verrà rinviato a domani quando ci sarà già una sfida importante, la Praggnanandhaa-Sindarov.
Delle quattro partite giocate nel torneo Open, non ce n’è una che davvero spicchi sopra le altre anche se, nella Esipenko-Nakamura, l’americano deve trovare (e trova) le giuste difese in un finale classico di Torre e pedone in meno che però ha crismi di difendibilità se si conosce il metodo giusto. Quello che il numero 2 mondiale ha bene in mente, e che gli serve per arrivare a dividersi equamente il punto. Per il resto Sindarov non capitalizza una situazione di leggero vantaggio contro Bluebaum, ma va detto che l’uzbeko e il tedesco si trovavano in una posizione davvero chiusa, poco incline allo sfruttamento di tali vantaggi.
Qualche cosa di più interessante accade nel femminile, dove a divorarsi il punto intero è Zhu Jiner, con il Nero, contro Kateryna Lagno. La russa litiga con la Francese, variante Tarrasch, scelta dalla cinese, e deve subire un temporaneo sacrificio di Cavallo che prelude al fatto che Zhu Jiner prosegue con due pedoni di vantaggio e un potente attacco non essenzialmente sul lato di Re, ma che a quello punta. Per l’una e per l’altra, però, il tema ristrettezze di tempo è già pesantissimo alla 25a mossa e così, tra un errore e l’altro, Lagno riesce a trovare uno scacco perpetuo con sacrificio di Torre che chiude tutto in parità.
Nondimeno, nella sfida tutta indiana tra Divya Deshmukh e Vaishali Rameshbabu, sempre per problemi di tempo è la sorella di Praggnanandhaa a rischiare grosso, salvo poi trovare una bellissima combinazione difensiva che prevede un sacrificio temporaneo di Donna al fine di avere assicurata l’equa divisione del punto. E così, dopo due turni, tra le donne ancora sono tutte appaiate.
TORNEO DEI CANDIDATI 2026: PARTITE DI OGGI
OPEN
Wei Yi (CHN)-Praggnanandhaa (IND) 0,5-0,5
Sindarov (UZB)-Bluebaum (GER) 0,5-0,5
Giri (NED)-Caruana (USA) 0,5-0,5
Esipenko (FID)-Nakamura (USA) 0,5-0,5
DONNE
Kateryna Lagno (FID)-Zhu Jiner (CHN) 0,5-0,5
A. Muzychuk (UKR)-Tan Zhongyi (CHN) 0,5-0,5
Vaishali (IND)-Deshmukh (IND) 0,5-0,5
Assaubayeva (KAZ)-Goryachkina (FID) 0,5-0,5
CLASSIFICA DOPO DUE TURNI
OPEN
1 Caruana, Praggnanandhaa, Sindarov 1,5
4 Wei Yi, Bluebaum 1
6 Nakamura, Giri, Esipenko 0,5
DONNE
Zhu Jiner, Tan Zhongyi, Goryachkina, A. Muzychuk, Assaubayeva, Lagno, Deshmukh, Vaishali tutte a 1
Così la giornata di domani con il 3° turno:
OPEN
Bluebaum (GER)-Esipenko (FID)
Praggnanandhaa (IND)-Sindarov (UZB)
Caruana (USA)-Wei Yi (CHN)
Nakamura (USA)-Giri (NED)
DONNE
Vaishali (IND)-A. Muzychuk (UKR)
Goryachkina (FID)-Deshmukh (IND)
Zhu Jiner (CHN)-Assaubayeva (KAZ)
Tan Zhongyi (CHN)-Lagno (FID)