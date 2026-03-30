Scacchi: al Torneo dei Candidati 2026 solo patte nella seconda giornata

Seconda giornata non delle più avvincenti al Torneo dei Candidati 2026 in corso di svolgimento a Pegeia, Cipro. Tutte patte le partite odierne sia nel torneo Open che in quello femminile: lunedì senza fuochi d’artificio, in sostanza. Di fatto molto verrà rinviato a domani quando ci sarà già una sfida importante, la Praggnanandhaa-Sindarov.

Delle quattro partite giocate nel torneo Open, non ce n’è una che davvero spicchi sopra le altre anche se, nella Esipenko-Nakamura, l’americano deve trovare (e trova) le giuste difese in un finale classico di Torre e pedone in meno che però ha crismi di difendibilità se si conosce il metodo giusto. Quello che il numero 2 mondiale ha bene in mente, e che gli serve per arrivare a dividersi equamente il punto. Per il resto Sindarov non capitalizza una situazione di leggero vantaggio contro Bluebaum, ma va detto che l’uzbeko e il tedesco si trovavano in una posizione davvero chiusa, poco incline allo sfruttamento di tali vantaggi.

Qualche cosa di più interessante accade nel femminile, dove a divorarsi il punto intero è Zhu Jiner, con il Nero, contro Kateryna Lagno. La russa litiga con la Francese, variante Tarrasch, scelta dalla cinese, e deve subire un temporaneo sacrificio di Cavallo che prelude al fatto che Zhu Jiner prosegue con due pedoni di vantaggio e un potente attacco non essenzialmente sul lato di Re, ma che a quello punta. Per l’una e per l’altra, però, il tema ristrettezze di tempo è già pesantissimo alla 25a mossa e così, tra un errore e l’altro, Lagno riesce a trovare uno scacco perpetuo con sacrificio di Torre che chiude tutto in parità.

Nondimeno, nella sfida tutta indiana tra Divya Deshmukh e Vaishali Rameshbabu, sempre per problemi di tempo è la sorella di Praggnanandhaa a rischiare grosso, salvo poi trovare una bellissima combinazione difensiva che prevede un sacrificio temporaneo di Donna al fine di avere assicurata l’equa divisione del punto. E così, dopo due turni, tra le donne ancora sono tutte appaiate.

TORNEO DEI CANDIDATI 2026: PARTITE DI OGGI

OPEN

Wei Yi (CHN)-Praggnanandhaa (IND) 0,5-0,5

Sindarov (UZB)-Bluebaum (GER) 0,5-0,5

Giri (NED)-Caruana (USA) 0,5-0,5

Esipenko (FID)-Nakamura (USA) 0,5-0,5

DONNE

Kateryna Lagno (FID)-Zhu Jiner (CHN) 0,5-0,5

A. Muzychuk (UKR)-Tan Zhongyi (CHN) 0,5-0,5

Vaishali (IND)-Deshmukh (IND) 0,5-0,5

Assaubayeva (KAZ)-Goryachkina (FID) 0,5-0,5

CLASSIFICA DOPO DUE TURNI

OPEN

1 Caruana, Praggnanandhaa, Sindarov 1,5

4 Wei Yi, Bluebaum 1

6 Nakamura, Giri, Esipenko 0,5

DONNE

Zhu Jiner, Tan Zhongyi, Goryachkina, A. Muzychuk, Assaubayeva, Lagno, Deshmukh, Vaishali tutte a 1

Così la giornata di domani con il 3° turno:

OPEN

Bluebaum (GER)-Esipenko (FID)

Praggnanandhaa (IND)-Sindarov (UZB)

Caruana (USA)-Wei Yi (CHN)

Nakamura (USA)-Giri (NED)

DONNE

Vaishali (IND)-A. Muzychuk (UKR)

Goryachkina (FID)-Deshmukh (IND)

Zhu Jiner (CHN)-Assaubayeva (KAZ)

Tan Zhongyi (CHN)-Lagno (FID)