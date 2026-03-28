Rugby, Serie A Élite: la corsa playoff è sempre più frenetica

Nel quattordicesimo turno del massimo campionato italiano di rugby arrivano segnali forti dalle squadre di vertice, protagoniste di vittorie larghe e senza appello. Alla Rugby Arena di Vicenza le Fiamme Oro impongono la propria superiorità superando 51-11 i Rangers, al termine di una gara controllata già nel primo tempo e definitivamente chiusa nella ripresa grazie alla precisione dalla piazzola di Canna e a una produzione offensiva continua. Non meno netta l’affermazione del Petrarca, che al Memo Geremia travolge i Lyons 63-21: i padovani indirizzano il match con un primo tempo devastante chiuso sul 42-7, confermandosi squadra solida e cinica.

Dominio totale anche a Mogliano Veneto, dove i padroni di casa liquidano Biella con un perentorio 54-12, mettendo al sicuro il risultato già nei primi quaranta minuti con un impressionante 47-5. Ritmo alto, efficacia offensiva e grande fisicità caratterizzano la prestazione dei veneti, mentre gli ospiti riescono a produrre solo spunti isolati. Una giornata, dunque, segnata da risultati larghi e da attacchi in grande evidenza, con tre squadre capaci di conquistare il massimo bottino e mandare un messaggio chiaro nella corsa alla fase decisiva della stagione.

SERIE A ÉLITE – quattordicesima giornata

Rangers Vicenza – Fiamme Oro 11-51

Mogliano Veneto – Biella 54-12

Petrarca Rugby – Lyons Piacenza 63-12

Valorugby Emilia – Rovigo Delta – 29 marzo

SERIE A ÉLITE – classifica

Femi-CZ Rovigo punti 47; Petrarca Rugby 45; Rugby Viadana 1970, Fiamme Oro Rugby 44; Valorugby Emilia 43; Mogliano Veneto 24; Rugby Vicenza 2025 15; Biella 13; Sitav Lyons 11