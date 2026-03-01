RomaOstia 2026, risultati e classifica: Temo vince con il record, stoccata di Mutungi

La RomaOstia Half Marathon (la mezza maratona che dalla capitale porta verso il litorale) si è rivelata molto veloce, con la vittoria firmata dal keniano Michael Temoi in 58:00. Il classe 2005 ha migliorato di due secondi il precedente primato della corsa, attaccando nei pressi del 15mo chilometro e facendo il vuoto nei confronti della diretta concorrenza. Alle sue spalle si sono piazzati i connazionali James Kipkoech Kipkogei (58:39) e Peter Kibenei Tuitoek (59:05), il migliore italiano è Giuseppe Gerratana (13mo in 1h04:25).

La keniana Janet Mutungi ha vinto la gara femminile con il tempo di 1h08:11, attaccando in maniera convinta nella seconda parte di gara, dopo aver sfruttato al meglio il lavoro della pacer Luca Parisi. La classe 2004 ha preceduto ampiamente le connazionali Caren Chebet (1h09:22) e Catherine Peiyoy (1h09:56), mentre la migliore italiana è stata Laura Biagetti (sesta in 1h13:56).

Michael Temoi ha dichiarato: “Sapevo di stare bene e quando a metà corsa ho visto che ero su un tempo così veloce facendo relativamente fatica, ho deciso di accelerare. Il risultato finale è eccellente, non credevo che sarei riuscito a battere questo record. Sono soddisfatto e spero di poter tornare e migliorare questo risultato nei prossimi anni”.

Jamel Mutungi ha espresso la propria soddisfazione: “La corsa è andata secondo i piani. Non volevo rischiare eccessivamente ma quando ho visto aprirsi il gap con le mie rivali ho capito che era il momento giusto per attaccare. Sono molto felice sia del risultato che del tempo“.