Quote Mondiale F1 2026: Russell il favorito n.1? E la Ferrari…

La lunga attesa sta per finire, infatti da venerdì 6 a domenica 8 marzo il circuito Albert Park di Melbourne ospiterà il round inaugurale del Mondiale di Formula Uno 2026. Comincia di fatto una nuova era per la classe regina del motorsport, in seguito all’attuazione di una delle rivoluzioni tecniche regolamentari più importanti degli ultimi decenni.

I test invernali hanno fornito alcune indicazioni, ma sono ancora molteplici le incognite alla vigilia di una stagione aperta a tanti possibili scenari difficilmente prevedibili. In ogni caso addetti ai lavori e bookmakers sono allineati nell’indicare la Mercedes come il punto di riferimento a livello prestazionale per il 2026, con un nome in particolare che mette d’accordo tutti.

George Russell viene considerato infatti il favorito numero 1 per il titolo mondiale dalle principali agenzie di scommesse italiane, con una quota che si aggira tra 3 (Sisal, Snai, Stanleybet) e 3.50 (GoldBet), mentre c’è maggiore incertezza per quanto riguarda gli altri pretendenti al trono iridato. Charles Leclerc ha una valutazione che oscilla tra 4.50 e 6, spartendosi il ruolo di secondo favorito con lo storico rivale olandese Max Verstappen (tra 4 e 6).

Poca fiducia in generale sulle possibilità di riconferma della McLaren, con il campione uscente Lando Norris quotato mediamente tra 8 e 10, ma attenzione all’eventuale colpaccio di due outsider come Lewis Hamilton (tra 7.50 e 9) ed il giovane italiano Kimi Antonelli (tra 8 e 11). Grande equilibrio per i bookies nel Mondiale costruttori, con Mercedes (2/2.25) leggermente in vantaggio sulla Ferrari (3/3.50) e sul team papaya (3.50/4.50).