F1 su TV8, GP Australia 2026: orari in chiaro da venerdì a domenica

Il Gran Premio di Australia di F1 si disputerà domenica 8 marzo. La prima gara del Mondiale 2026 comincerà alle ore 5:00 europee. Ovviamente, la griglia di partenza sarà stabilita dalle qualifiche, che avranno luogo alle ore 6:00 italiane di sabato 7. Si correrà per la ventinovesima volta a Melbourne.

Situato all’interno dell’Albert Park della metropoli australiana, questo circuito è veloce, vario e ben conosciuto da piloti e ingegneri. Il lay-out attuale è utilizzato dal 2022. Il giro misura 5.278 metri ed è stato velocizzato rispetto alla versione originaria, usata per la prima volta nel 1996, anno in cui il GP d’Australia giunse nello stato del Victoria.

Il Gran Premio, difatti, nacque nel 1985. Si correva ad Adelaide, situata grossomodo 500 km a nord-ovest rispetto a Melbourne. All’epoca, la competizione rappresentava l’atto conclusivo del Mondiale e assegnò due titoli iridati (1986, 1994). Poi ci fu il trasferimento, avvenuto nella sede corrente a metà degli anni ’90, quando l’appuntamento venne inoltre spostato a inizio stagione.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Australia 2026 di F1. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in differita gratis e in chiaro su TV8 (125 Sky e 8 d.t.); in diretta streaming su SkyGO, NOW. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

PROGRAMMA TV8 – GP AUSTRALIA F1 2026

Sabato 7 marzo

Ore 14:00, Qualifiche (Differita)

Domenica 8 marzo

Ore 14:00, GRAN PREMIO (Differita)

GP AUSTRALIA F1 2026 – PROGRAMMA COMPLETO

Venerdì 6 marzo (orari italiani)

Ore 2:30-3:30, Prove libere (I)

Ore 6:00-7:00, Prove libere (II)

Sabato 7 marzo (orari italiani)

Ore 2:30-3:30, Prove libere (III)

Ore 6:00-7:00, Qualifiche

Domenica 8 marzo (orari italiani)

Ore 5:00, GRAN PREMIO

PROGRAMMA GP AUSTRALIA F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): non è prevista alcuna diretta TV gratuita. TV8 (125 SKY e 8 DT) trasmetterà in differita qualifiche e gara.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: SkyGO, Now per gli abbonati. Invece TV8.it garantirà la differita agli stessi orari della televisione.

Diretta testuale: OA Sport.