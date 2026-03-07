Atletica
Clamoroso sui 100 metri: un 16enne corre un surreale 9.88! Ma il vento… Prima il record del mondo U18
Mancano ancora un paio di mesi abbondanti all’inizio della stagione all’aperto per l’atletica, che deve ancora vivere i Mondiali Indoor (20-22 marzo a Torun), e dunque bisogna attendere per assistere alle prime prestazioni di rilievo in versione outdoor. Sui 100 metri, però, abbiamo già assistito a una bella fiammata dell’australiano Gout Gout, classe 2007 dipinto come un predestinato dagli addetti ai lavori e capace di correre i 100 metri in 10.00 (0,9 m/s di vento a favore) lo scorso 21 febbraio a Brisbane, località che ospiterà le Olimpiadi nel 2032.
La stoccata dell’oceanico sul suolo amico rappresenterà un punto di riferimento nell’immediato futuro ed è stata ratificata da World Athletics, ma a fare parlare nelle ultime ore è quanto successo in Texas perché un 16enne ha stampato un vertiginoso 9.88 sul rettilineo! Sì, avete letto bene: Dillon Mitchell (nato il 4 dicembre 2009) è sceso ampiamente sotto i dieci secondi da minorenne. Sì, ma… Lo studente ha sfruttato un vertiginoso vento a favore di 5,8 m/s, ben oltre i 2 m/s previsti da regolamento per ratificare le prestazioni. Il suo personale “legale” è il 10.28 corso il 20 giugno 2025.
Non finirà a referto, ma resta a fini statistici e indubbiamente il giovane statunitense ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per emergere a certi livelli nel prossimo futuro. E non si tratta di uno sconosciuto per gli appassionati: lo scorso 1° marzo siglò il record del mondo under 18 sui 60 metri, esprimendosi in 6.59 a New York.