Quanti soldi guadagna Laura Pirovano con la vittoria in Val di Fassa? L’assegno per la prima gioia. E il ranking dei premi…

Laura Pirovano ha vinto la discesa libera femminile della Val di Fassa, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino andato in scena sulla pista La VolatA del Passo San Pellegrino. Scesa con il pettorale numero 8, l’azzurra si è imposta con il tempo di 1:21.40 sulle nevi dolomitiche, lasciandosi alle spalle per un solo centesimo la tedesca Emma Aicher e di 29 centesimi la statunitense Breezy Johnson, ovvero l’argento e l’oro delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

La 28enne non era mai salito sul podio nel massimo circuito internazionale itinerante nel corso della sua carriera, ma da tempo ci girava parecchio attorno, come testimoniano il quarto posto nella discesa libera di Zauchensee, un paio di quinti posti tra Val d’Isere e Soldeu, la quinta posizione nel superG dei Giochi. Grande soddisfazione per la trentina, che oggi ha raggiunto l’apice della propria carriera e che nel prossimo futuro potrà regalarsi soddisfazioni di ancora maggiore caratura.

Il risultato odierno assume un’enorme rilevanza dal punto di vista tecnico e agonistico, ma ha anche un interessante risvolto sotto il profilo economico: quanti soldi guadagna Laura Pirovano con la vittoria nella discesa libera della Val di Fassa? L’assegno è indubbiamente soddisfacente, visto che stiamo parlando di 54.709 euro. Nel corso di questa annata agonistica aveva già messo da parte 63.031 euro, con l’affermazione odierna è volata a quota 117.740 euro ed è approdata nella top-10 della classifica dei guadagni (il Prize Money Ranking) stilata ufficialmente dalla FIS.



In questa stagione il montepremi è più generoso rispetto alla passata annata agonistica e tra l’altro non occorre più fare la conversione tra franco svizzero ed euro, visto che si paga direttamente con la moneta dell’Unione Europea. Si è passati dai vecchi 47.000 franchi (circa 50.000 euro) al nuovo importo, decisamente più accattivante.

MONTEPREMI LAURA PIROVANO CON LA VITTORIA IN VAL DI FASSA

54.709 euro.