Quanti soldi guadagna Laura Pirovano con la doppietta in Val di Fassa? Che scalata nella classifica dei premi

Laura Pirovano ha vinto la seconda discesa libera femminile della Val di Fassa, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino andato in scena sulla pista La VolatA del Passo San Pellegrino. Dopo il trionfo conseguito ieri sulle nevi dolomitiche, l’azzurra ha saputo ripetersi ventiquattro ora e sempre con la stessa modalità: un solo centesimo di vantaggio nei confronti della più immediata inseguitrice, venerdì era stata la tedesca Emma Aicher e oggi la sorte beffarda è toccata all’austriaca Cornelia Huetter.

Fino a ieri mattina la 28enne non era mai salita sul podio nel massimo circuito internazionale itinerante nel corso della sua carriera, nel fine settimana di fronte al proprio pubblico ha voluto fare le cose in grande e ha fatto suonare l’Inno di Mameli per due volte di fila. La doppia affermazione è meritata per un’atleta che aveva girato attorno alla top-3 per più volte nel corso della stagione, come dimostrano il quarto posto nella discesa libera di Zauchensee, un paio di quinti posti tra Val d’Isere e Soldeu, la quinta posizione nel superG dei Giochi.

La nostra portacolori si è issata al comando della classifica di specialità, con una margine di 28 punti nei confronti di Aicher alla vigilia dell’ultima (il 21 marzo a Lillehammer): ora la trentina andrà a caccia della sempre ambita e prestigiosa Sfera di Cristallo! La doppietta assume un’enorme rilevanza dal punto di vista tecnico e agonistico, ma ha anche un interessante risvolto sotto il profilo economico: quanti soldi guadagna Laura Pirovano con la doppietta in Val di Fassa?

L’assegno per un successo in Coppa del Mondo è pari a 54.709 euro, dunque per la doppia stoccata al Passo San Pellegrino ha messo da parte un totale di 109.418 euro. La nostra portacolori si è issata all’ottavo posto della classifica dei guadagni (il Prize Money Ranking) stilata ufficialmente dalla FIS, con all’attivo un totale di 172.449 euro guadagnati nel corso della stagione. Al comando svetta sempre la statunitense Mikaela Shiffrin con 492.189 euro, davanti ad Aicher (316.261) e alla svizzera Camille Rast (307.530).

MONTEPREMI LAURA PIROVANO CON LA DOPPIETTA IN VAL DI FASSA

172.449 euro (54.709 euro per ogni vittoria).