Quanti soldi guadagna Dominik Paris con la vittoria a Lillehammer? E il mancato bonus per le finali…

Dominik Paris ha vinto la discesa libera di Lillehammer, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino andato in scena sulla tanto amata pista di Kvitfjell e tornando a festeggiare nel massimo circuito internazionale itinerante a quasi 37 anni. Il bronzo olimpico di Milano Cortina 2026 ha dettato legge con il pettorale numero 13, chiudendo la propria prova con il tempo di 1:45.37 e lasciandosi alle spalle lo svizzero Franjo Von Allmen (a 19 centesimi) e l’austriaco Vincent Kriechmayr (a 60 centesimi).

Quando mancano soltanto tre settimane al compleanno, il fuoriclasse altoatesino si è fatto uno splendido regalo sulla neve norvegese e ha fatto risuonare l’Inno di Mameli a dodici mesi di distanza dall’ultima gioia a questi livelli (sempre in questa località, ma in superG, il 9 marzo 2025). Si tratta del 25mo sigillo personale in Coppa del Mondo, a oltre tredici anni dalla prima gioia (29 dicembre 2012, nella discesa libera di Bormio).

Gloria eterna a un fenomeno assoluto, che ancora una volta ha piazzato la zampata d’autore e che ha rimpinguato ulteriormente un palmares memorabile. Il risultato odierno ha un peso enorme sotto il profilo agonistico e sportivo, ma è interessante dare uno sguardo anche all’aspetto economico: quanti soldi ha guadagnato Dominik Paris con la vittoria nella discesa libera di Lillehammer? Un’affermazione in Coppa del Mondo, escludendo il caso specifico di Kitzbuehel, garantisce un assegno pari a 54.709 euro.

Quella odierna era la finale di discesa libera in Coppa del Mondo, ma non era previsto un bonus speciale pur essendo l’ultimo evento della stagione in questa specialità. Dominik Paris tornerà in gara domenica 22 marzo per cimentarsi nel superG, con il chiaro intento di chiudere in bellezza e poi proiettarsi verso la prossima annata agonistica, che culminerà con gli attesi Mondiali a Crans Montana, pista particolarmente gradita al nostro portacolori.

MONTEPREMI DOMINIK PARIS DISCESA LILLEHAMMER

54.709 euro.