Quanti soldi guadagna Andy Diaz con l’oro ai Mondiali Indoor? Assegno di sostanza

Andy Diaz ha conquistato la medaglia doro nel salto triplo ai Mondiali Indoor 2026 di atletica, imponendosi sulla pedana di Torun (Polonia) con la pregevole misura di 17.47 metri. L’azzurro ha fatto la differenza in apertura di gara, ha piazzato il paletto di spessore e la quota si è rivelata invalicabile per l’intera concorrenza, riuscendo così a difendere il titolo conquistato dodici mesi fa a Nanchino e confermandosi Campione del Mondo in una disciplina fisicamente logorante al coperto.

Il bronzo olimpico di Parigi 2024 ha rimpinguato ulteriormente il proprio palmares, in cui figura anche un titolo europeo in sala: da quando è italiano è sempre riuscito a salire sul podio, eccezion fatta per i Mondiali outdoor dello scorso settembre chiusi al sesto posto. Il 30enne si è lasciato alle spalle il giamaicano Jordan Scott (17.33) e l’algerino Yasser Triki (17.30), regalando un gesto tecnico impeccabile tra rincorsa, step solido e jump ben chiuso, pur con evidenti margini di miglioramento.

Il risultato odierno ha un peso agonistico e sportivo davvero significativo, ma come sempre è importante evidenziare anche il risvolto economico: quanti soldi ha guadagnato Andy Diaz con la vittoria nel salto triplo ai Mondiali Indoor? Il montepremi è pari a 40.000 dollari statunitensi (circa 34.500 euro). Un po’ di più rispetto ai 30.000 dollari che aveva portato a casa nella passata stagione per il trionfo finale in Diamond League.

MONTEPREMI ANDY DIAZ MONDIALI INDOOR

40.000 dollari statunitensi (circa 34.500 euro).