Quando la prossima gara di F1, GP Cina 2026: orari, programma, tv. Si corre già tra una settimana

Messo in archivio l’esordio stagionale rappresentato dal Gran Premio di Australia, è già tempo di pensare a quello che vivremo tra sette giorni, dato che si proseguirà senza soluzioni di continuità con il Gran Premio della Cina, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026.

Sul tracciato di Shanghai si tornerà subito in azione per un weekend di estrema importanza. La pista cinese ci permetterà di capire se, quanto visto all’Albert Park di Melbourne sarà confermato o meno. Il tracciato australiano è cittadino e decisamente particolare, mentre quello di Shanghai è molto più indicativo e ci permetterà di capire davvero qualche scuderia avrà lavorato nel migliore dei modi a livello aerodinamico.

Il programma del Gran Premio della Cina proporrà il format con la Sprint Race. Venerdì 13 marzo, dopo le FP1 delle ore 04.30, si farà subito sul serio con la Sprint Qualifying delle ore 08.30. Sabato 14 marzo, dopo le FP2 delle ore 04.00, si andrà in scena alle ore 08.00 con le qualifiche della gara vera e propria che si correrà domenica 15 marzo alle ore 08.00 italiane.

Come seguire l’evento in tv? Il fine settimana del Gran Premio della Cina sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201) e Sky Sport 4K (213). Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 dgt) saranno visibili in diretta ed in chiaro la Sprint Race e la gara lunga. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO. OA Sport, infine, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno o sessione.

PROGRAMMA GP CINA F1 2026 (orari italiani)

Venerdì 13 marzo

Ore 04.30-05.30 Prove libere 1

Ore 08.30-09.14 Sprint Qualifying

Sabato 14 marzo

Ore 04.00-05.00 Sprint Race

Ore 08.00-09.00 Qualifiche

Domenica 15 marzo

Ore 08.00 Gran Premio della Cina