Quando gareggia Nadia Battocletti ai Mondiali indoor di atletica: orario 3000 metri, tv, avversarie, streaming

Nadia Battocletti si presenterà con grandi ambizioni ai Mondiali Indoor 2026 di atletica, che si disputano a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 marzo. L’argento olimpico e mondiale dei 10.000 metri ha deciso di cimentarsi per la prima volta in carriera nella stagione in sala, mettendosi alla prova sui 3000 metri sotto al tetto e andando a caccia di un risultato di assoluto spessore, dall’alto di un tasso tecnico tra i migliori in campo internazionale e da una sagacia tattica tra le più impattanti a livello globale.

La fuoriclasse trentina correrà su una distanza decisamente inferiore rispetto a quelle a cui è abituata (è anche bronzo iridato sui 5000 metri), ma ha tutte le carte in regola per puntare al podio. L’azzurra ha siglato il nuovo record italiano (8:26.44) a Lievin, dove chiuse al terzo posto alle spalle delle etiopi Freweyni Hailu (8:24.59) e Aleshign Baweke (8:26.29), che saranno anche in questa occasione le sue avversarie di riferimento. Attenzione anche alle australiane Linden Hall e Jessica Hull, da non sottovalutare la kazaka Norah Jeruto.

L’appuntamento con la finale dei 3000 metri ai Mondiali Indoor è per sabato 21 marzo alle ore 19.22: dopo poco più di otto minuti sapremo quale sarà il risultato conseguito dalla nostra portacolori in terra polacca. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di quando gareggia Nadia Battocletti ai Mondiali Indoor di atletica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD e Sky Sport Arena; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Rai Play; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO NADIA BATTOCLETTI MONDIALI INDOOR

Sabato 21 marzo

Ore 19.22 3000 metri (femminile), finale – Diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Arena

PROGRAMMA NADIA BATTOCLETTI MONDIALI INDOOR: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro; Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.