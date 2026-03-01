Short TrackSport Invernali
Short track, Elisa Confortola e Pietro Sighel dominano la scena ai Campionati Italiani 2026
In attesa dei Campionati Mondiali che si terranno dal 13 al 15 marzo in Canada, questo weekend si sono disputati al al PalaTazzoli di Torino i Campionati Italiani Assoluti 2026 di short track. I migliori pattinatori azzurri su pista corta (assente di fatto solamente Arianna Fontana tra chi ha preso parte alle gare olimpiche di Assago) si sono dati battaglia tra sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo per aggiudicarsi i titoli sulle singole distanze e allround.
Il protagonista assoluto in campo maschile è stato come da pronostico Pietro Sighel, che ha firmato la doppietta 500-1500 arrivando poi terzo nei 1000 e laureandosi campione nazionale allround nonostante la quarta piazza nella super finale (sui 1500 metri). Luca Spechenhauser si è messo al collo la medaglia d’oro sui 1000, restando sempre tra i migliori 4 nelle altre prove e chiudendo quindi al posto d’onore nella classifica assoluta davanti a Mattia Antonioli.
Vittoria ancor più schiacciante nel settore femminile per Elisa Confortola, che ha sfiorato l’en plein vincendo tre gare su quattro e aggiudicandosi ovviamente il titolo allround. La 23enne valtellinese è salita sul gradino più alto del podio nei 1000 e nei 1500, dimostrandosi competitiva anche nella distanza più breve (seconda nei 500) e dettando legge nella super finale. Podio assoluto completato da Chiara Betti (oro nei 500) e Arianna Sighel, quarta Gloria Ioriatti.