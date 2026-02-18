La Federazione si schiera con Pietro Sighel: “Decisioni incoerenti in un quadro grave e preoccupante”

La goccia ha fatto traboccare il vaso. Stiamo parlando della eliminazione di Pietro Sighel nelle semifinali dei 500 metri dello short track dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 che, a quanto pare, proprio non è andata giù alla squadra italiana. Il nostro portacolori, infatti, è stato pesantemente danneggiato dal canadese Maxime Laoun ma, invece di venire avvantaggiato dalle decisioni dei giudici, ha subito una eliminazione bruciante che ha lasciato tutti di stucco.

Il Forum di Assago ha pesantemente fischiato e rumoreggiato per quanto accaduto e la FISG ha deciso di rilasciare un comunicato che non usa mezzi termini per spiegare il proprio pensiero.

Il comunicato: “In seguito agli episodi che hanno coinvolto Pietro Sighel nelle tre gare individuali di short track ai Giochi Olimpici di Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, il Presidente della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, Andrea Gios, esprime profonda delusione e amarezza per quanto accaduto. Abbiamo assistito a decisioni incoerenti e contraddittorie da parte dello stesso giudice nel trattamento riservato a Pietro Sighel nel corso di questa Olimpiade. La nostra opinione è stata confermata ed è condivisa anche da tecnici e dirigenti di altre nazioni presenti ai Giochi, che hanno espresso perplessità analoghe rispetto a quanto visto sul ghiaccio. Questo rende il quadro ancora più grave e preoccupante”.

“La Federazione – prosegue il comunicato – ritiene estremamente problematico il fatto che la International Skating Union non sia stata capace di intervenire nel corso dell’evento per porre fine a un operato del tutto fuori luogo. Comprendiamo i regolamenti e il ruolo degli ufficiali di gara, ma quando emergono elementi così evidenti di incoerenza, è doveroso intervenire per garantire equità durante l’evento stesso. La Federazione Italiana Sport del Ghiaccio ribadisce la propria totale vicinanza a Pietro Sighel, riconoscendo il valore di un atleta che è un patrimonio del pattinaggio italiano e internazionale. Pietro ha dimostrato sul ghiaccio il suo valore e siamo orgogliosi di lui. Speriamo e crediamo che Pietro, insieme ai suoi compagni di squadra, saprà reagire con determinazione e portare a casa una medaglia che meriterebbe pienamente, per sé e per tutto il movimento italiano dello short track. La Federazione continuerà a tutelare con determinazione i propri atleti in ogni sede opportuna”.