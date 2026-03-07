Paul Seixas alla sua prima Strade Bianche: “Spero di essere lì quando inizierà la battaglia, è una corsa tecnica”

La stagione del ciclismo internazionale è senza dubbio iniziata nel nome di Paul Seixas. Il talento francese ha già conquistato due vittorie nella Volta ao Algarve e nella Faun Ardeche Classic, dimostrandosi molto competitivo sia nelle classiche sia nelle tappe di montagna. Adesso per il classe 2006 c’è da affrontare per la prima volta la Strade Bianche.

La corsa toscana propone un percorso con tratti piuttosto duri ed il transalpino dovrà prestare molta attenzione ai momenti decisivi se vuole puntare ad un piazzamento di spessore. Ai microfoni di Cyclingpronet, il corridore della Decathlon CMA CGM ha così commentato il suo straordinario inizio di stagione: “È un sogno avere già due vittorie. Ho detto all’inizio della stagione che puntavo ad una vittoria per essere felice, e due sono davvero impressionanti. La vittoria dello scorso weekend è stata davvero bella e mi sono sentito molto bene. Quindi mi godo questo momento e vedremo domani”.

Sull’obiettivo per la Strade Bianche: “Spero di essere lì quando inizierà la battaglia e cercherò di seguire il ritmo, e poi vedremo come va. Questa è anche una corsa tecnica: servono abilità e anche un po’ di fortuna, perché ci possono essere cadute o forature. Abbiamo comunque un materiale tecnico davvero buono. Ora vedremo come andrà”.

Infine, si è soffermato sulla preparazione: “Abbiamo fatto dei test. Due giorni fa siamo stati nei settori sei e sette, poi negli altri alla fine del percorso, otto, nove e dieci. Abbiamo cercato di modificare un po’ la pressione delle ruote, a volte di più, a volte di meno, e di vedere quale fosse la strategia migliore. Non abbiamo avuto forature, quindi è già un buon segno, ma penso che in gara sia diverso, con tutti gli altri corridori e tutto lo stress. Serve avere traiettorie pulite e buone capacità tecniche per stare davanti e arrivare al finale”.