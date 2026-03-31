Pattinaggio artistico: quanti posti avrà l’Italia ai Mondiali 2027? Novità tra le donne

Le tante defezioni azzurre ai Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio di figura renderanno particolarmente difficile la rassegna iridata del 2027 che, come già noto, si svolgerà in Finlandia, precisamente a Tampere, dal 15 al 21 marzo. I risultati arrivati sul ghiaccio di Praga, complice l’assenza di tanti big, porteranno ad un contingente ridotto, servirà quindi una grande prestazione da parte dei nostri ragazzi per poter conquistare quanti più spot possibili in chiave 2028.

Ma andiamo con ordine. La categoria individuale maschile, grazie in particolar modo alla splendida top 10 conquistata da Daniel Grassl, potrà contare il prossimo anno ancora su die posti, discorso speculare in ambito femminile: la clamorosa quinta piazza raccolta da Lara Naki Gutmann consentirà la partecipazione di altre due pattinatrici in terra nordica. La squadra azzurra si potrà quindi affidare addirittura a due rappresentanti, qualcosa che non accadeva da svariati anni.

Meno sorrisi nelle altre due specialità, dove la squadra tricolore potrà contare soltanto su un posto sia nelle coppie d’artistico che nelle coppie di danza, due gare in cui ha pesato più di altre il forfait dei nostri atleti più competitivi (Irma Caldara-Riccardo Maglio si sono attestati fuori dalla top 20, mentre Victoria Manni-Carlo Roethlisberger e Giulia Isabella Paolino-Andrea Tuba non sono riusciti a passare il taglio per il programma libero.

Discorso ben diverso per i Campionati Europei, dove l’Italia potrà schierare ben sei atleti – tra singolo maschile e singolo femminile – e quattro coppie – tra danza e coppie d’artistico. La nuova era comincia adesso. Ci aspetta un quadriennio duro, ma ci sono i presupposti per lavorare bene.