Mikaela Shiffrin rinuncia alla discesa delle Finali, Aicher con una gara in più il ribaltone: chi vincerà la Coppa del Mondo?

Mikaela Shiffrin svetta in testa alla classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino con 1.286 punti e può fare affidamento su un vantaggio di 140 lunghezze nei confronti della tedesca Emma Aicher quando mancano quattro gare al termine della stagione (una per ciascuna specialità). Il duello tra la statunitense e la teutonica divamperà nelle Finali del massimo circuito internazionale itinerante, che andranno in scena nel comprensorio di Lillehammer dal 21 al 25 marzo.

Aicher si cimenterà in tutte le discipline, mentre Shiffrin rinuncerà alla discesa libera: chi riuscirà a spuntarla nel serratissimo braccio di ferro? L’argento olimpico cercherà di sfruttare al meglio le sue doti nella velocità pura, dove è tra l’altro in lotta con Laura Pirovano per il trofeo di specialità (la gara è in programma sabato), per accorciare le distanze e mettere pressione all’americana, che incrocerà poi nel superG di domenica. Proprio il testa a testa del 22 marzo potrebbe avere un peso specifico enorme nella corsa verso la Sfera di Cristallo.

A seguire il duello si sposterà tra slalom e gigante, le due discipline tecniche che ci diranno chi potrà fare festa al termine di questa annata agonistica. Mikaela Shiffrin non si è mai cimentata in discesa libera in stagione e ha deciso di non azzardare per questa occasione, infatti non risulta nella startlist della prima prova cronometrata in programma giovedì 19 marzo (ore 12.30).