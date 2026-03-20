Ore turbolente in casa Aston Martin: Newey lascia il posto di Team Principal?

Un giovedì turbolento in casa Aston Martin. La scuderia britannica è reduce da ore oltremodo caotiche a livello mediatico, complice una significativa indiscrezione arrivata dalla Spagna riguardante il genio di Adrian Newey, secondo diversi insider già pronto a lasciare il ruolo di Team Principal per focalizzarsi solo sulla parte tecnica. A sorprendere è il nome del possibile successore designato, ovvero Jonathan Wheatley, attualmente in forza all’Audi.

La notizia, emersa nel primo pomeriggio di ieri, ha suscitato parecchio clamore da parte degli addetti ai lavori, complice anche il timing dell’eventuale operazione: secondo in tanti infatti Wheatley, pur avendo buona autonomia, non condivide a pieno lo spazio con Mattia Binotto. Qualcosa che, in teoria, non dovrebbe accadere tra le fila del verdone. Si dice, inoltre, che l’arrivo del britannico sia fortemente voluto dallo stesso Newey. I due, dopotutto, hanno passato più di 20 anni in Red Bull.

Tuttavia, nella serata è arrivata le smentita della casa di Gaydon: “La scuderia non intende entrare nel merito delle speculazioni dei media relative al proprio gruppo dirigente – si legge – Adrian Newey continuerà a guidare la scuderia in qualità di Team Principal e Managing Technical Partner”.

Parole che, almeno per il momento, gettano acqua sul fuoco alla questione. Anche se molti indizi lasciano presagire effettivamente altro. La sensazione è che il circus abbia già individuato uno dei topic della stagione. Non una novità quando si parla di personalità di questo calibro.