Adrian Newey lancia l’allarme: “L’AMR26 può provocare danni permanenti ai piloti”

A pochi giorni dal debutto stagionale a Melbourne, in occasione del GP d’Australia, le parole di Adrian Newey hanno fatto emergere tutta la gravità della situazione tecnica che sta attraversando l’Aston Martin in F1. Il responsabile del progetto della nuova monoposto, AMR26, non ha nascosto le difficoltà durante il confronto con i media a Melbourne, descrivendo una vettura messa a dura prova dalle vibrazioni generate dalla power unit Honda.

Il primo allarme lanciato da Newey riguarda l’impatto delle vibrazioni sulla struttura stessa della monoposto. Le oscillazioni prodotte dal motore stanno infatti provocando una serie di problemi inattesi, con componenti che non riescono a resistere allo stress meccanico.

“Quella vibrazione nel telaio sta causando diversi problemi di affidabilità. Specchietti che cadono, luci posteriori che si staccano, tutte cose che dobbiamo affrontare“, ha spiegato l’ingegnere britannico. Una situazione che rende evidente quanto la monoposto sia ancora lontana da un livello di stabilità accettabile, con elementi aerodinamici e componenti strutturali messi sotto pressione da frequenze anomale.

Se i problemi tecnici sono già seri, secondo il Team Principal dell’Aston Martin l’aspetto più preoccupante riguarda chi guida la macchina. Le vibrazioni menzionate non restano infatti confinate al telaio ma si propagano direttamente nell’abitacolo, arrivando fino alle mani dei piloti.

“Il problema molto più significativo è che quella vibrazione viene trasmessa, in ultima analisi, alle dita del pilota. Fernando ha la sensazione di non poter fare più di 25 giri consecutivi prima di rischiare danni permanenti ai nervi delle mani. Lance è dell’opinione di non poter superare la soglia dei 15 giri“, ha rivelato.

Le parole del progettista britannico chiamano direttamente in causa i due piloti del team, Fernando Alonso e Lance Stroll, che avvertono in modo evidente gli effetti delle oscillazioni durante la guida. Newey non si è limitato a parlare di affidabilità. Nel suo intervento ha tracciato anche una prima valutazione sul potenziale della vettura, ammettendo che al momento la AMR26 non sembra in grado di competere con i team di vertice. “Potrei sbagliarmi di grosso, ma la mia valutazione è che, dal punto di vista delle prestazioni del telaio, siamo in quel gruppo di metà classifica, quindi decisamente dietro ai leader“.

Una stima prudente che lascia intendere un distacco significativo dalle monoposto più competitive della griglia. Nonostante il quadro complicato, il geniale ingegnere del Regno Unito ha comunque sottolineato come il team abbia già avviato un piano di sviluppo molto aggressivo per invertire la rotta. “Abbiamo già in atto un piano di sviluppo aggressivo. Se avessimo avuto il tempo di portare qui a Melbourne ciò che abbiamo già raggiunto in fabbrica, saremmo significativamente più avanti rispetto a dove saremo nel fine settimana. Al momento la traiettoria è molto buona“.

Il problema principale è stato il tempo limitato a disposizione per introdurre aggiornamenti già pronti a livello progettuale. Nonostante le difficoltà iniziali, Newey non mette in dubbio il potenziale della monoposto nel medio periodo. “Dato un po’ di tempo, non vedo ragioni intrinseche nell’architettura della monoposto per cui non si possa diventare, lato telaio, vicini ai primi, se non pienamente competitivi“.