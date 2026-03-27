Nuoto di fondo, Domenico Acerenza sul podio nella 10 km a Soma Bay. Vince Wellbrock, Paltrinieri in top-10

Il romanzo infinito tra Gregorio Paltrinieri e Florian Wellbrock riparte dal Mar Rosso, ma a Soma Bay (Egitto) il primo capitolo della nuova stagione della Coppa del Mondo di nuoto di fondo ha parlato tedesco. Nella 10 km maschile che ha aperto il massimo circuito internazionale in acque libere, il campione teutonico ha dominato con autorità, lasciando agli altri le briciole e confermando di essere ancora uno dei punti di riferimento del fondo mondiale.

Sono stati 53 gli atleti al via, impegnati su sei giri da 1,666 km con acqua intorno ai 22 gradi. Per lunghi tratti la gara è rimasta compatta, con un grande gruppo che ha studiato e aspettato. Poi, a circa due chilometri dall’arrivo, Wellbrock ha rotto gli indugi, aumentando la frequenza, inserendo una gambata potente e cambiando passo in modo netto.

Da quel momento è stato un assolo. Il tedesco ha concluso in 1h50’59”5, bissando il successo dello scorso anno. Alle sue spalle, staccato di quasi cinque secondi, il gruppo si è giocato le altre posizioni: è stato l’ungherese David Betlehem a prendersi la piazza d’onore in 1h51’04”01.

Il primo degli italiani è stato Domenico Acerenza, terzo in 1h51’05”6 al termine di una volata serrata. Per il lucano si tratta di un risultato che va oltre il piazzamento ed estremamente significativo: “È un podio di rinascita dopo l’infortunio e l’operazione alla spalla… questo è il vero rientro“. Un segnale forte, per lui e per tutta la squadra azzurra, che ha piazzato sei atleti nei primi dieci, confermando profondità e qualità del movimento.

In quinta posizione troviamo, infatti, Andrea Filadelli (+6″50), in sesta Marcello Guidi (+8″50), in settima Paltrinieri (+8″80), in ottava Dario Verani (+9″10) e in decima Pasquale Giordano (+12″90). Per Greg una condizione da trovare, nella voglia di dare un seguito all’attività agonistica nonostante l’incedere del tempo.