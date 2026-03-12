Nuoto, Nicolò Martinenghi infortunato. Il campione olimpico salta gli Assoluti di Riccione

Assenza illustre ai prossimi Campionati Assoluti primaverili di nuoto. A Riccione, infatti, non sarà presente Nicolò Martinenghi, che ha preferito saltare la manifestazione nazionale (dal 14 al 18 aprile) per via di un risentimento alla spalla sinistra.

Il campione olimpico dei 100 rana, infatti, ha preso questa decisione di comunque accordo con il suo allenatore Matteo Giunta e con lo staff tecnico e sanitario federale, che lo seguirà in questo periodo. Martinenghi, infatti, necessita di opportune cure fisioterapiche e soprattutto dovrà ridurre i carichi di allenamento.

Uno stop che arriva dopo il collegiale vissuto ad inizio anno negli Stati Uniti. Martinenghi, insieme a Simone Cerasuolo (oro mondiale nei 50 rana) infatti era volato negli USA per due settimane in Florida a Fort Lauderdale per allenarsi e continuare la preparazione.

Adesso la decisione di fermarsi ed evitare ulteriori problemi alla spalla. Dopo questo periodo di stop forzato, Martinenghi proseguirà la preparazione che sarà incentrata per arrivare al massimo della condizione agli Europei di Parigi che si terranno nella seconda settimana del mese di agosto.