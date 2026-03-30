NBA, i risultati della notte (30 marzo): OKC batte i New York Knicks, non sbagliano Denver e Boston

Prosegue la regular season NBA 2025-2026. In attesa dei play-in e dei playoff, sempre più vicini, nella notte italiana sono andate in scena nove partite. Le sfide iniziano ad avere un peso rilevante per le ambizioni delle squadre. Nella prima sfida, i Los Angeles Clippers (39-36) si sono imposti per 113-127 sul campo dei Milwaukee Bucks (29-45). Quarto ko consecutivo per i Bucks nonostante i 36 punti di Trent mentre i Clippers continuano la loro risalita ad Ovest.

Vittoria casalinga degli Indiana Pacers (17-58) che tornano al successo battendo i Miami Heat (39-36) per 135-118. Sconfitta dolorosa per Miami che dovrà ancora lottare per conquistare il posto playin. Non bastano i 31 punti di Herro mentre Siakam trascina i Pacers con 30 punti ed 11 rimbalzi. Vincono anche i Brooklyn Nets (18-57) che si impongono sui Sacramento Kings (19-57) per 116-99. I Nets tornano alla vittoria dopo un filotto di ko grazie ad una prestazione corale perfetta.

Passano in trasferta i Boston Celtics (50-24) sul campo degli Charlotte Hornets (39-36) per 99-114. Continua la cavalcata di Boston, trascinata dal solito Tatum che mette a referto 32 punti. Netto successo anche dei Portland Trail Blazers (38-38) che abbattono i Washington Wizards (17-57) per 123-88. Portland che continua la sua stagione altalenante nella zona playin.

Larga vittoria anche quella dei Toronto Raptors (42-32) che battono gli Orlando Magic (39-35) per 139-87 in una partita che non ha mai avuto storia. Raptors che continuano a viaggiare nella zona playoff ad Est. Non sbagliano nemmeno gli Houston Rockets (45-29) che in trasferta superano per 102-134 i New Orleans Pelicans (25-51), al quinto ko di fila. Nei Rockets è Sengun il migliore con 36 punti e 13 rimbalzi.

Nel big match del turno, gli Oklahoma City Thunder (59-16) hanno avuto la meglio sui New York Knicks (48-27) per 111-100. 14 vittoria nelle ultime 15 per OKC , trascinata da un Gilgeous Alexander da 30 punti. I Knicks incassano il secondo ko di fila nonostante i 32 punti di Brunson. Nell’ultima sfida in programma i Denver Nuggets (48-28) hanno battuto i Golden State Warriors (36-39) per 116-93. Sesta vittoria consecutiva per i Nuggets con uno Jokic che firma la doppia doppia da 25 punti e 15 rimbalzi.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Milwaukee Bucks-Los Angeles Clipper 113-127

Indiana Pacers-Miami Heat 135-118

Brooklyn Nets-Sacramento Kings 116-99

Charlotte Hornets-Boston Celtics 99-114

Portland Trail Blazers-Wasghinton Wizards 12388

Toronto Raptors-Orlando Magic 139-87

New Orleans Pelicans-Houston Rockets 102-134

Oklahoma City Thunder-New York Knicks 111-100

Denver Nuggets-Golden State Warriors 116-93