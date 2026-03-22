MotoGP, Marco Bezzecchi: “Ho capito cosa migliorare, è stata una giornata bellissim”

Doppietta Aprilia a Goiânia. Un consistente Marco Bezzecchi ha conquistato la prima posizione in occasione del GP del Brasile, secondo appuntamento del Motomondiale 2026 di MotoGP. Davvero una grande prova per il romagnolo, il quale ha preceduto il compagno di scuderia Jorge Martin.

Il podio, aspetto non banale, è stato invece completato da Fabio Di Giannantonio che, dopo una lotta forsennata con Marc Marquez, ha avuto la meglio mettendo la ciliegina sulla torta ad un weekend oltremodo positivo. Una volta raggiunta la zona mista, il “Bezz” – adesso in vetta alla classifica generale – ha commentato quanto fatto:

“E’ stata una grande giornata – ha detto Bezzecchi – sono contento perché visto dove eravamo venerdì non avrei mai pensato di vincere. Ma ieri abbiamo fatto un buon miglioramento, Vale mi ha scritto e mi sono un po’ caricato. Mi ha detto semplicemente che andavo. Ci ho creduto, ed è stato bellissimo. Venerdì sicuramente ho avuto un momento in cui ho capito di aver fatto male. Mi sembrava di non sentirmi bene, ma se non guardi i dati stai nel dubbio. Abbiamo capito che si poteva migliorare, erano anche delle condizioni particolari anche se era così per tutti. Sabato ero carico e ho fatto una buona qualifica, nonostante nella Sprint non fossi a posto non mi aspettavo di sentirmi così bene con la media”.

Bezzecchi ha poi aggiunto: “Guido meglio con la gomma dura? Con la hard la moto guadagna di stabilità, quindi è più dolce e meno nervosa, con la soft si va forte ma la moto è arrabbiata, ieri tutti questi movimenti mi creavano dei problemi. In Thailandia ero a posto ma ho sbagliato io. Roberto Lunadei era un personaggio importante, era amico di tutti, lo conoscevo molto bene, volevo abbracciare tutta la famiglia, sua figlia, e dedicargli questa vittoria”.