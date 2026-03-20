Moto2, Tony Arbolino domina le pre-qualifiche di Goiânia. Anche Vietti protagonista

Un eccellente Tony Arbolino ha chiuso al comando le pre-qualifiche del Gran Premio del Brasile, secondo appuntamento del Mondiale di Moto2 2026. Sul tracciato di Goiânia, ormai asciutto dopo la tanta pioggia delle ultime ore, i piloti hanno potuto spingere al massimo, andando a caccia della top14 che, com’è noto, permetterà di evitare la Q1 di domani.

Tony Arbolino (Kalex REDS Fantic Racing) ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1:23.709 precedendo lo spagnolo Manuel Gonzalez (Kalex Intact GP) per 170 millesimi, mentre è terzo il colombiano David Alonso (Kalex CFMoto Aspar) a 366. Quarto lo spagnolo Angel Piqueras (Kalex QJ Motor MSI) a 479 millesimi, quinto l’indonesiano Mario Aji (Kalex Idemitsu) a 561 mentre è sesto il nostro Celestino Vietti (Boscoscuro SpeedRS Team) a 562.

Si ferma in settima posizione lo spagnolo Daniel Munoz (Kalex Italtrans) a 588 millesimi, davanti al connazionale Izan Guevara (Boscoscuro Pramac Yamaha Moto2) a 666, quindi nona per l’olandese Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo) a 735. Centra il decimo tempo lo spagnolo Alonso Lopez (Kalex Gresini) a 743 millesimi davanti ai connazionali Alex Escrig (Forward Klint) undicesimo a 768 millesimi e Ivan Ortolà (Kalex QJ Motor MSI) 12° 823. Completano la top14 il turco Deniz Oncu (Boscoscuro Elf Marc VDS Racing) a 823 millesimi e il ceco Filip Salac (Kalex Amerincan Racing) a 900. Chiude 28° ed ultimo, invece, Dennis Foggia (Boscoscuro HDR SpeedRS) a 2.807.

A questo punto la classe mediana si prepara in vista della giornata di domani che scatterà alle ore 13.25 italiane (le ore 09.25 locali) con la seconda sessione di prove libere, mentre le qualifiche prenderanno il via alle ore 17.40 con la Q1, mentre la Q2 inizierà alle ore 18.05.