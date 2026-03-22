GP BrasileMotoGP
Moto2, Daniel Holgado firma la pole position del GP del Brasile. In top 10 Vietti ed Arbolino
Si concludono con la pole position di Daniel Holgado le qualifiche del Gran Premio del Brasile 2026, secondo appuntamento del Mondiale Moto2 2026. Sul circuito di Goiania, dopo il rinvio di ieri a causa dei problemi della pista, lo spagnolo è riuscito ad anticipare gli avversari con il crono di 1:20.711. È la prima partenza al palo per il centauro del CFMOTO Aspar Team, dopo il terzo posto in Thailandia.
Si deve accontentare della seconda posizione il colombiano David Alonso che paga 17 millesimi di ritardo dalla pole. Completa la prima fila lo spagnolo Alex Escrig (KLINT Raceing team), a 43 millesimi dalla vetta. Solo quarto Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavot Intact GP) che si ferma a 79 millesimi dalla migliore prestazione.
Quindi quinto Angel Piqueras (QJMOTOR – PONT GRUP – MSI, +0.092), sesto Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo, +0.235), settimo Alonso Lopez (ITALJET Gresini Moto2, +0.238). Completano la top 10 Celestino Vietti (Boscoscuro dell’HDR SpeedRS Team, +0.259), Mario Aji (Idemitsu Honda Team Asia, +0.271) e Tony Arbolino (Kalex REDS Fantic Racing, +0.314). I semafori si spegneranno alle ore 17.15 per la gara.