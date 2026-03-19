Mattia Furlani rilancia: “Peccato che ho solo due piedi, farei anche salto in alto… Voglio difendere tutti i titoli”

Mattia Furlani si presenta con grandi ambizioni ai Mondiali Indoor 2026 di atletica e sarà tra le stelle della gara di salto in lungo, che andrà in scena domenica 22 marzo sulla pedana di Torun (Polonia). Il fuoriclasse laziale sarà chiamato a difendere il titolo iridato in sala conquistato dodici mesi fa a Nanchino, forte anche dello status di Campione del Mondo all’aperto: si preannuncia un duello funambolico con il bulgaro Bozhidar Saraboyukov, volato a 8.45 metri durante l’inverno e desideroso di insidiare il nostro portacolori.

L’azzurro ha parlato durante la conferenza stampa della vigilia, a cui è stato invitato da World Athletics insieme ad altri big del panorama internazionale come la britannica Kelly Hodgkinson, il greco Manolo Karalis, la statunitense Anna Hall, la polacca Ewa Swoboda, la bahamense Devynne Charlton. Il 21enne non si è tirato indietro e ha sfoggiato anche grande simpatica: “Ho soltanto due piedi, altrimenti… Potrei fare anche l’alto, lo sprint. In futuro potrei provare per capire quanto in alto posso andare e quanto veloce posso correre. Ma ora è il momento di concentrarsi sul salto in lungo e di prevenire ogni possibile infortunio“.

Mattia Furlani ha poi proseguito: “È stimolante sentirsi definire ‘defending champion’. E l’obiettivo dell’anno, e dei prossimi anni, sarà difendere tutti i titoli già vinti. Il cast con Tentoglou, con Saraboyukov, e con tutti gli altri, è fenomenale, ma io mi sento pronto, due anni fa su questa pedana ho centrato uno dei miei migliori risultati, l’8.37 del meeting di Torun. Avevo sognato questi palcoscenici, siamo felici di quanto già raggiunto ma è soltanto una parte del viaggio. Da quando ero piccolo, insieme a mia mamma-coach Khaty abbiamo fatto progressi anno dopo anno, è importante mettere tutti se stessi nei programmi di allenamento e diventare grandi sotto ogni aspetto“.