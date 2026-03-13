Marco Odermatt vince la quinta Coppa del Mondo con 6 gare di anticipo. Il record di Hirscher è nel mirino

Marco Odermatt ha matematicamente vinto la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, garantendosi la Sfera di Cristallo generale con addirittura sei gare di anticipo sul termine della stagione. Grazie al terzo posto conseguito nella discesa libera di Courchevel, il fuoriclasse svizzero si è issato a quota 1.590 punti e può fare affidamento su un vantaggio di 632 lunghezze nei confronti del brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, un divario incolmabile quando sul piatto rimangono soltanto 600 punti.

Si tratta della quinta apoteosi consecutiva per il 28enne, autentico dominatore del Circo Bianco dal 2022 e che nel mentre ha messo le mani anche su dieci coppette di specialità (considerando anche quella portata a casa oggi nella velocità pura). Il fenomeno elvetico ha compiuto un ulteriore passo di avvicinamento verso il funambolico record dell’austriaco Marcel Hirscher, che conquistò la Coppa del Mondo per ben otto volte di fila tra il 2012 e il 2019.

Il 28enne non è riuscito a mettersi al collo la tanto desiderata medaglia d’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dove si è dovuto accontentate di due argenti (gigante e combinata a squadre) e un bronzo (superG), ma l’apoteosi nel massimo circuito internazionale itinerante rappresenta un sigillo di notevole spessore. In questa annata agonistica ha vinto nove gare, ma gli è mancata la tanto desiderata affermazione nella discesa libera di Kitzbuehel, dove fu il nostro Giovanni Franzoni a fare festa.