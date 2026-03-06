LIVE Berrettini-Zverev, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: 2° turno di grande fascino

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Matteo Berrettini e Alexander Zverev, valido per il secondo turno dell’ATP di Indian Wells, primo Masters 1000 della stagione che apre il sunshine double con il torneo di Miami che invece lo chiuderà tra pochi giorni. Il romano è chiamato a fare un’impresa per cercare di accedere al terzo turno della competizione.

Berrettini, non essendo nelle prime teste di serie, non ha avuto a disposizione il bye per saltare il primo turno, cosi come ha fatto a Zverev. Infatti, il nostro pluricampione di Coppa Davis, ha già affrontato e battuto Adrien Mannarino, tennista francese che ha vinto il primo set per 4-6, per poi subire la rimonta dell’azzurra con un doppio 7-5.

L’azzurro ha sconfitto Zverev negli ultimi due incontri, quello di Wimbledon per 3-0 nel 2023, con Berrettini che dominò il match dall’inizio alla fine, e quello di Montecarlo, nella passata stagione, con il romano che vinse 2-1 lottando fino all’ultimo punto e vincendo scambi pazzeschi: tuttavia, la condizione fisica di Matteo è calata drasticamente e il tedesco partirà nettamente favorito per la vittoria finale.

Il match tra Berrettini e Zverev inizierà alle 20.00 (orario italiano) e sarà quello che aprirà le danze nello Stadium 1 del circuito. Come detto, per Matteo servirebbe la miglior condizione possibile per superare l’altissimo scoglio tedesco, ma ovviamente è tutto da vedere. Segui l’evento in Diretta e in Live con la cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti!