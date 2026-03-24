F1, Pirelli fa esordire la C1 in occasione del GP del Giappone: attenzione a graining e degrado

Siamo pronti per alzare il sipario sul fine settimana del Gran Premio del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. La pista di Suzuka, una delle più belle e difficili dell’intero, sarà fondamentale per capire i valori delle varie vetture e, soprattutto, se le Mercedes saranno nuovamente imprendibili, con le Ferrari e tutte le altre di rincorsa.

Il tracciato nipponico, inoltre, metterà alla frusta le gomme e Pirelli agirà di conseguenza. La Casa milanese, proprio per questo motivo, ha deciso di portare le tre mescole più dure della sua gamma, ovvero la C1 (Hard) che effettuerà il suo esordio stagionale, la C2 (Media) e la C3 (Soft).

La scelta della C1 appare inevitabile su una pista come quella di Suzuka. Le gomme sono stressate in maniera notevole per curve e carichi su un asfalto che chiederà molto agli pneumatici, contando anche l’asfaltatura degli ultimi mesi. Il grip, gioco forza, dovrebbe essere limitato e il graining rischierà di essere nuovamente protagonista specialmente come le gomme soft.

Il graining potrebbe essere favorito anche dalle temperature presenti nel fine settimana giapponese. Si annunciano già temperature elevate nonostante il periodo dell’anno e la colonnina di Mercurio potrebbe valicare i 20° in tutte e tre le giornate di lavoro in pista. Il rischio, a questo punto, sarà di un degrado gomme elevato. La possibilità di completare la gara con una sola sosta potrebbe dunque dipendere dall’effettiva incidenza del graining e dalla conseguente influenza sulle prestazioni.