Goggia e Zenere nelle 10 a metà del gigante di Are. Guida Rast, Della Mea fatica

Sarà un duello serratissimo tra Camille Rast e Julia Scheib nella seconda manche del gigante di Are. La svizzera è al comando a metà gara, ma con solo 11 centesimi di vantaggio sull’austriaca, che marca strettissima l’elvetica, essendo la sua unica rivale nella corsa alla coppa di specialità.

Rast e Scheib con una gara abbastanza simile e molto vicine, mentre già si alza un po’ di più il ritardo dell’americana Paula Moltzan, che si trova al terzo posto con 56 centesimi di ritardo dalla vetta. Quarta la neozelandese Alice Robinson (+0.60), che ha commesso un errore proprio sul dosso finale, perdendo quasi quattro decimi.

Il distacco sale sopra il secondo dal quinto posto della croata Zrinka Ljutic (+1.12), che ha preceduto la tedesca Emma Aicher (+1.26), molto brava ad inserirsi con il pettorale numero 17. Settima la norvegese Thea Louise Stjernesund (+1.44) ed ottava Sofia Goggia (+1.56), che ha perso tanto al primo intermedio (oltre sei decimi), ma poi ha limitato i danni, dandosi una possibilità di rimonta. Continua l’ottimo momento di Asja Zenere, che con il 20 riesce ad infilarsi al nono posto (+1.73), perdendo anche lei molto nel primo tratto. Completa la Top-10 l’albanese Lara Colturi (+1.74).

Mikaela Shiffrin (+2.29) era lanciatissima per portarsi al comando della classifica, ma ha sbagliato l’ingresso sull’ultimo dosso e si è completamente fermata, chiudendo comunque dodicesima. L’americana dovrà sicuramente cercare di recuperare posizioni, visto che Aicher le è davanti in questo momento e può rosicchiarle punti nella lotta per la generale.

Dietro all’americana, invece, ha concluso Lara Della Mea (+2.42). La nativa di Tarvisio non ha davvero mai trovato il feeling con il tracciato in questa prima manche, trovando una linea troppo arrotondata e faticando a portar dietro anche velocità. Qualificate per la seconda manche anche Ilaria Ghisalberti (27ma, +3.59), Laura Pirovano, per cui c’era grande attesa per il ritorno in gigante (28ma, +3.62). Eliminate invece, Sophie Mathiou (+5.01), Laura Steinmair (+5.31) ed Alice Pazzaglia (+5.76).